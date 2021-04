Met de start-up Bright Energy willen de broers Sam en Arne en hun zus Lisse Van Acker de vervuilende dieselgenerator op bouwwerven vervangen door een groene batterij die op artificiële intelligentie werkt. "Tegen het bouwverlof willen we vijf dieselgeneratoren vervangen."

Op bouwwerven gebruiken aannemers dieselgeneratoren, omdat de netaansluitingen niet sterk genoeg zijn om grote toestellen zoals kranen van energie te voorzien. Bright Energy wil die vervuilende generatoren vervangen door een batterij tussen de netaansluiting en de werf te plaatsen. Die levert niet alleen voldoende vermogen, maar stoot ook minder CO2 uit. "De technologie is voorlopig nog duurder dan een dieselgenerator", zegt handelsingenieur Sam Van Acker. "Om ervoor te zorgen dat onze duurzame oplossing een logische keuze wordt voor aannemers, proberen we de mobiele batterij zo economisch mogelijk te maken."

Door de batterij doordacht en efficiënt in te zetten, wordt die een betaalbaar alternatief. Bright Energy drukt de kosten op drie manieren. "We geloven sterk in modulariteit", zegt zijn broer Arne Van Acker, die industrieel ingenieur is. "De batterij is een systeem van mobiele en schaalbare batterijblokken die gekoppeld kunnen worden om aan een hoger vermogen en een hogere capaciteit te komen. Zo heeft de aannemer altijd de juiste hoeveelheid batterijcapaciteit op zijn werf staan." Daarnaast gebruikt Bright Energy artificiële intelligentie om de batterij op te laden wanneer de energie goedkoop is en die slim in te zetten. "Met artificiële intelligentie stellen we de energie-opname volledig af op de gebruiker en houden we ruimte vrij als buffer voor het elektriciteitsnet", zegt Sam Van Acker. "Zo wordt de batterij niet alleen tijdens de werfuren benut, maar ook daarbuiten." Bright Energy biedt de batterijen aan als een service via een abonnement. "Zo kan de aannemer focussen op het bouwproces en nemen wij de energiekwesties op ons", zegt Sam Van Acker. Het idee van de slimme batterij ontstond in hun ouderlijk huis. "Ik heb mijn vader in 2016 overtuigd om als een van de eersten in België een Tesla-thuisbatterij te plaatsen", zegt Arne Van Acker. "Het bleek geen rendabel model te zijn als je er niets mee deed. Daarom programmeerde ik in mijn vrije tijd een slimme aansturing om er zo veel mogelijk rendement uit te halen." Hun energiefactuur daalde twee jaar op rij met de helft. Toen begonnen de broers te brainstormen over hoe ze dat konden commercialiseren. "We raakten in gesprek met mensen van Tomorrowland, die vroegen of we dat voor hun camping konden doen", zegt Arne Van Acker. "Maar dat bleek te duur en technisch moeilijk haalbaar." Een tijd later maakte Sam Van Acker aan de Universiteit Gent een groepswerk over een businessmodel om generatoren op festivals weg te werken met een batterij. "Tijdens dat traject werd ons erop gewezen dat bouwwerven veel meer generatoren gebruiken dan festivals", legt hij uit. "Die markt bleek interessanter, omdat de projecten langer duren, toepasselijker zijn voor het trainen van algoritmes en er zo goed als altijd een netaansluiting in de buurt is. Vanuit de ervaring bij mijn ouders waren we overtuigd van het belang van artificiële intelligentie om er een rendabel businessmodel van te maken. Op die manier zijn we terechtgekomen bij ML2Grow."Die Gentse start-up ontstond als een onderzoeksspin-off van de Universiteit Gent en imec. Hij levert hoogtechnologische diensten voor artificiële intelligentie aan bedrijven. De broers en hun zus Lisse werken graag samen. Dat ondervonden ze tijdens hun deelname aan Legal Techaton, waar ze een technologische oplossing voor een juridisch probleem vonden. "Na mijn rechtenstudie ging ik aan de slag in een groot advocatenkantoor, maar ik ben gestopt omdat ik het werken met mijn broers niet meer kon loslaten", zegt Lisse Van Acker. Zij houdt zich vooral bezig met de financiële kant. "Ik focus op de subsidieaanvragen, de financiële structuren en het juridische kader." De start-up heeft net een kapitaalronde achter de rug. "Van Vlaio (het Vlaams innovatieagentschap, nvdr) kregen we een subsidie van 350.000 euro, die we gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling. Via win-winleningen vermeerderen we de subsidie. Dat geld is voor investeringen in hardware, zodat we het prototype naar een definitief product kunnen ombouwen." De batterij is sinds begin september in dienst op een bouwwerf in Hamme. Begin maart werd de batterij naar het labo gebracht. "De feedback was heel waardevol", zegt Sam Van Acker. "We zullen wat kleinigheden aanpassen om het gebruiksgemak te verbeteren. Ten laatste tegen het bouwverlof willen we vijf dieselgeneratoren vervangen op bouwwerven van geïnteresseerde partijen." Daarvoor hebben de Van Ackers een strategie ontwikkeld. Ze stellen hun meetplatform gratis ter beschikking van de klant, zodat die een beter inzicht krijgt in zijn verbruik. "Veel bouwfirma's willen weten welke processen energie-intensief zijn en hoe ze die kunnen verbeteren", zegt Arne. "Het is een win-winsituatie. Wij krijgen extra data waardoor we onze oplossing beter afstemmen op wat ze nodig hebben, zij kunnen de kosten van de dieselgenerator en onze mobiele batterij met elkaar vergelijken. Dat moet hen overtuigen." Sam, Arne en Lisse Van Acker bekijken de toekomst positief. "Ook bij bouwbedrijven wint de aandacht voor duurzaamheid aan belang. Onze slimme batterij is een innovatieve technologie, waarvan de toepassing in de sector nog maar sinds kort wordt onderzocht. Door te starten met een laagdrempelig proces van meten kunnen ze overstappen naar een volwaardige duurzame oplossing", zegt Lisse Van Acker. "De bouwsector is prijsgevoelig en de marges zijn niet groot. Als we in België een rendabel model op poten krijgen, zullen andere markten zeker volgen. Er zit veel potentieel in goedkope en flexibele, tijdelijke opslag van energie."