Bpost-topman Koen Van Gerven is geen kandidaat voor een nieuw mandaat aan het hoofd van het postbedrijf. Dat bevestigt bpost maandag in een mededeling. Bpost gaat op zoek naar een opvolger voor Van Gerven, wiens mandaat afloopt op 26 februari 2020.

Van Gerven (60) zal zes jaar CEO zijn geweest van bpost, in opvolging van Johnny Thijs. Hij liet de raad van bestuur van bpost weten geen kandidaat te zijn voor een nieuw mandaat. 'De recente resultaten tonen aan dat het bedrijf de sterke ambitie en de juiste mensen heeft om een duurzaam antwoord te bieden op de uitdagingen die de digitale wereld ons brengt. We zien de eerste resultaten, maar de weg is nog lang en het is nodig dat er een CEO komt die een mandaat voor 6 jaar opneemt. Zo is de continuïteit tijdens het vervolg van de reis verzekerd', zo zegt hij in de mededeling.

De raad van bestuur van bpost heeft voorzitter François Cornelis gevraagd de zoektocht naar een nieuwe CEO te starten.

De jongste twee jaar kwam Van Gerven onder vuur te liggen door de overname van het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial. Niet alleen ging het om een dure overname, het bedrijf bleek ook verlieslatend en kampte met hogere kosten dan gedacht. Daarvoor was al de overname van het Nederlandse PostNL mislukt. Ook zijn relatie met de vakbonden en het personeel zat niet goed. Het leidde in november tot een brutale staking die afgekocht werd met een vrij duur ­sociaal akkoord. Van Gerven volgde in ­februari 2014 Johnny Thijs op. Die stapte misnoegd op omdat hij het niet eens was met de looninlevering. Om diezelfde reden wordt het niet evident een goede opvolger voor Van Gerven te vinden. CEO's van vergelijkbare bedrijven verdienen vrijwel het dubbele én werken ook nog eens met een fiscaal gunstige managementvennootschap. Een opvolger moet Nederlandstalig zijn, aangezien de voorzitter van de raad van bestuur Franstalig is.

Van Gerven zal het bedrijf blijven leiden tot aan het einde van zijn mandaat. In een reactie dankt minister van Post Philippe De Backer de CEO voor zijn inzet de voorbije jaren. 'Ik wil Koen Van Gerven bedanken voor zijn harde werk de voorbije jaren. Hij heeft het bedrijf door een moeilijke en turbulente markt geleid en de transformatie naar een pakjesbedrijf gestalte gegeven. Belangrijk is dat de continuïteit wordt gegarandeerd. Het is nu aan de raad van bestuur om in alle onafhankelijkheid de juiste persoon te zoeken om bpost verder voor te bereiden op de toekomst.', luidt het.