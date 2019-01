CEO Koen Van Gerven over de toekomst van bpost: 'Ons model was uitgeleefd'

We koesteren de rode brievenbussen in onze straten, maar we gebruiken ze niet meer. De bussen bevatten nu 60 procent minder brieven dan in 2004. In een kwart van de bussen blijken bij de lichting één of twee brieven te zitten. Met de klassieke brievenpost verliest bpost een belangrijke winstbron, want die activiteit levert een kleine 20 procent marge op. Pakjes moeten het winstverlies goedmaken, maar dat lukt niet. Daar blijft de marge steken op 5 procent.

...