Er loopt een grootschalig onderzoek naar misbruik in de sector van ­beveiligingsfirma's. Als topman van G4S zou de huidige ceo van Bpost, Jean-Paul Van Avermaet, prijsafspraken hebben gemaakt met sectorgenoten.

Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg dinsdag.

De Belgische Mededingingsauto­riteit (BMA) is vlak voor de lockdown een vergaand en groot­­schalig onderzoek begonnen naar ­misbruiken in de beveiligings­­sector. Het dossier draait rond ille­gale marktpraktijken door de belang­rijkste spelers: G4S, ­Securitas en Seris. Het onderzoek betreft ook Jean-Paul Van Aver­maet, tot voor kort landen­manager van G4S, en sinds 13 ja­nuari de ceo van Bpost.

Een van de mogelijke benadeelden in het dossier is Van Avermaets huidige werkgever: de Belgische overheid. Die deed de jongste jaren steeds meer een beroep op beveiligingsfirma's. Als de illegale marktpraktijken bewezen worden, hangt de betrokken bedrijven een boete van 10 procent van hun wereldwijde omzet boven het hoofd. Van Avermaet riskeert mogelijk ook strafrechtelijke sancties. Hij was, ondanks herhaaldelijke telefoons, niet bereikbaar voor commentaar, schrijft De Standaard.

