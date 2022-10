Een zoveelste onthulling rond wanbeleid zet opnieuw het mes in de aandelenkoers van het Belgische bpost. Daarmee blijft de lijdensweg van de aandeelhouders duren.

Het bpost-aandeel is dinsdag al 7 procent lager gegaan als reactie op het interne onderzoek naar wanpraktijken in het postbedrijf. De CEO Dirk Tirez zet daarvoor tijdelijk een stap opzij. De aandelenkoers nadert daarmee het dieptepunt sinds de beursgang in 2013.

Lees verder onder de video (Kanaal Z)

Danny Reweghs van Inside Beleggen rekent voor wat beleggers van het eerste uur daaraan verloren hebben. "Bpost werd in 2013 verkocht als een goedehuisvaderaandeel met een hoog dividendrendement, maar ondanks die royale dividenden is diegene die er toen is ingestapt al zo'n 35 procent van zijn of haar belegging verloren. Als we dat vergelijken met de Bel-20, is dat liefst 120 procent minder goed", zegt Reweghs. "De bpost-aandeelhouder kan dus absoluut niet gelukkig zijn met z'n aandelenbezit."

De beursmakelaar Kepler Chevreux heeft zijn aandelenadvies over het Belgische postbedrijf tijdelijk opgeschort om de resultaten van het interne onderzoek af te wachten. De activiteiten waar het onderzoek naar loopt, zijn goed voor slechts 10 procent van de omzet, maar de tijdelijke terugtreding van de CEO noopt tot voorzichtigheid, zeggen de analisten.

Ook de analisten van ING zien het zwart in. "Dit is heel slecht nieuws voor bpost en de onzekerheid zal nog een hele tijd aanhouden", schreven ze dinsdagochtend in hun analyse.

Het bpost-aandeel is dinsdag al 7 procent lager gegaan als reactie op het interne onderzoek naar wanpraktijken in het postbedrijf. De CEO Dirk Tirez zet daarvoor tijdelijk een stap opzij. De aandelenkoers nadert daarmee het dieptepunt sinds de beursgang in 2013.Lees verder onder de video (Kanaal Z)Danny Reweghs van Inside Beleggen rekent voor wat beleggers van het eerste uur daaraan verloren hebben. "Bpost werd in 2013 verkocht als een goedehuisvaderaandeel met een hoog dividendrendement, maar ondanks die royale dividenden is diegene die er toen is ingestapt al zo'n 35 procent van zijn of haar belegging verloren. Als we dat vergelijken met de Bel-20, is dat liefst 120 procent minder goed", zegt Reweghs. "De bpost-aandeelhouder kan dus absoluut niet gelukkig zijn met z'n aandelenbezit."De beursmakelaar Kepler Chevreux heeft zijn aandelenadvies over het Belgische postbedrijf tijdelijk opgeschort om de resultaten van het interne onderzoek af te wachten. De activiteiten waar het onderzoek naar loopt, zijn goed voor slechts 10 procent van de omzet, maar de tijdelijke terugtreding van de CEO noopt tot voorzichtigheid, zeggen de analisten.Ook de analisten van ING zien het zwart in. "Dit is heel slecht nieuws voor bpost en de onzekerheid zal nog een hele tijd aanhouden", schreven ze dinsdagochtend in hun analyse.