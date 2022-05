Het aandeel van bpost op Euronext Brussel zakt vrijdag diep in het rood. Beleggers knappen af op het kwartaalrapport dat het post- en pakjesbedrijf daags voordien na de slotbel presenteerde. Bpost waarschuwde onder meer voor een 'potentieel neerwaarts risico' van 40 miljoen euro dit jaar en kende een grote terugval van het pakjesvolume in eigen land.

Bpost behield weliswaar de jaarprognose van een aangepaste bedrijfswinst (ebit) van 280-310 miljoen euro voor heel 2022, al is die voortaan gevolgd door een 'maar'. Het bedrijf sprak van een 'potentieel neerwaarts risico' dat kan oplopen tot 40 miljoen euro dit jaar als gevolg van de hoge inflatie en het onzekere consumentengedrag.

Dat onzeker consumentengedrag heeft te maken met de normalisering van de volumes na de coronapandemie en de impact van de inflatie op de vraag. Het bedrijf verwees ook naar de daling van het consumentenvertrouwen. Bpost sprak voorts van een 'element van onzekerheid' dat blijft bestaan, vooral over de piek van de volumes in het vierde kwartaal.

Het pakjesvolume in België daalde met 14,8 procent tegenover het eerste kwartaal van 2021. Die daling is enerzijds te wijten aan het feit dat webwinkelreus Amazon de levering van pakjes in eigen handen aan het nemen is in ons land en dus steeds minder rekent op bpost. Anderzijds dalen de consumentenuitgaven na de pakjesboom in coronatijden.

Het bpost-aandeel op Euronext Brussel noteert vrijdagmiddag ruim 9 procent lager tot 5,47 euro.

