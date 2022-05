Bpost heeft in het eerste kwartaal een aangepaste bedrijfswinst (ebit) van 93 miljoen euro in de boeken geschreven. Het gaat om een daling met 19,5 procent, zo meldt het post- en pakjesbedrijf donderdag. Een van de oorzaken is de aanzienlijke afname van de Belgische pakjesmarkt.

De omzet ging in het eerste kwartaal 1,8 procent hoger tot 1,04 miljard euro. De nettowinst daalde met ruim 19 miljoen tot 61,3 miljoen euro. De cijfers lagen in lijn met de eigen verwachtingen. Winst en ebit kwamen boven de analistenverwachting uit. "In zeer moeilijke macro-economische omstandigheden houdt bpost stand", zei CEO Dirk Tirez tijdens de persbriefing.

Een van de redenen van de winstdaling was de pakjesactiviteit in eigen land. Het pakjesvolume daalde met 14,8 procent tegenover het eerste kwartaal van 2021. Die daling is enerzijds te wijten aan het feit dat webwinkelreus Amazon de levering van pakjes in eigen handen aan het nemen is in ons land en dus steeds minder rekent op bpost. Anderzijds dalen de consumentenuitgaven na de pakjesboom in coronatijden.

In die context blikt het bedrijf vooruit. Bpost behoudt wel de eerdere prognose van een ebit van 280-310 miljoen euro voor heel 2022. maar er is wel een "potentieel neerwaarts risico" dat kan oplopen tot 40 miljoen euro dit jaar omwille van de hoge inflatie en het onzekere consumentengedrag. Dat onzeker consumentengedrag is gerelateerd aan de normalisering van de volumes na de coronapandemie en de impact van de inflatie op de vraag, klinkt het in het persbericht. Het bedrijf verwijst ook naar de daling van het consumentenvertrouwen. Bpost spreekt voorts van een "element van onzekerheid" dat blijft bestaan, vooral over de piek van de volumes in het vierde kwartaal.

"De prognose blijft geldig", verduidelijkte Tirez tijdens de persbriefing. "Er is een neerwaarts risico omwille van macro-economische omstandigheden; deels te verklaren door de inflatie en deels door het macro-economisch klimaat in Europa en de impact op het consumentenvertrouwen en de volumes", verduidelijkte CEO Dirk Tirez tijdens de persbriefing.

Het bedrijf onderneemt nu actie op de verkoop op te krikken, kosten te laten zakken en de prijs te verhogen waar nodig. In België is er op dat vlak wel een strikte prijsregulering die het bedrijf moet respecteren voor de gereguleerde activiteiten zoals de postdiensten, aldus de CEO. Enerzijds stijgen de lonen meteen door de indexering, maar anderzijds kan het bedrijf maar eenmaal per jaar de prijzen aanpassen, legde hij uit. Voor de pakjes zit het anders, wat de contracten met pakweg e-commercebedrijven betreft. "Commerciële contracten worden onderhandeld klant per klant. In juni gaan we prijsverhogingen doorvoeren bij grote klanten."

De omzet in België daalde in het eerste kwartaal 2,7 procent tot 568,9 miljoen euro, terwijl de aangepaste ebit 17,9 procent daalde tot 75,1 miljoen euro. Ook de activiteiten in Europa en Azië tekenden een daling op, maar in Noord-Amerika was er met dochterbedrijf Radial groei.

