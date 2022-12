Het bpost-aandeel op Euronext Brussel duikelt maandag diep in het rood.

De handel in het aandeel bpost op de Brusselse beurs werd maandagmorgen om 9.00 uur hervat, nadat het vrijdagmiddag werd opgeschort in afwachting van de aankondiging van het ontslag van CEO Dirk Tirez.

Omstreeks 9.20 uur kelderde het aandeel van het postbedrijf met meer dan 10 procent. Rond 13.uur zakte het bpost-aandeel ruim 12 procent dieper weg en sloot de eerste handelsdag van de week uiteindelijk af met een verlies van 9,66 procent tot 5,15 euro per aandeel.

CEO Tirez moest opstappen nadat een intern onderzoek naar mogelijke wanpraktijken rond de concessie voor de krantendistributie 'schending van de policy's van de onderneming' en 'indicaties van schending van de toepasselijke wetgeving' had blootgelegd.

In afwachting van een nieuwe CEO blijft CEO ad interim Philippe Dartienne het postbedrijf leiden.

