Carlos Brito, de CEO van de wereldbrouwer AB InBev, kreeg de voorbije maandag 147.758 aandelen. Tegen de slotkoers van maandag is dat een mooie som van 7,3 miljoen euro. Maar de bonus is lager dan de superbonus die andere leden van het directiecomité ontvingen.

De voorbije maandag ontving Carlos Brito 147.758 restricted stock units. Het is een moeilijk woord - zelfs AB InBev doet geen moeite voor een vertaling. Het zijn aandelen die aan topmanagers op een bepaald moment worden toegekend, maar pas na enkele jaren effectief worden verworven. Het voordeel in vergelijking met opties is dat aandelen een zekere prijs hebben. Zeker als een beurskoers daalt, is dat een voordeel. Niemand zal zijn opties uitoefenen als de marktwaarde van het aandeel lager is dan de uitoefenprijs van de optie.De restricted stock units worden toegekend aan het topmanagement, op basis van bepaalde (onder meer financiële) doelstellingen. De voorbije maandag ontving Carlos Brito 147.758 van die speciale aandelen. Op basis van de slotkoers op maandagavond 1 maart van circa 49,6 euro, is dat een bedrag van 7,3 miljoen euro.De prijs bij de uiteindelijke verwerving van de aandelen, de ene helft na drie jaar, en de andere helft na vijf jaar, kan nog verschillen. Bij de uiteindelijke toekenning geldt de prijs van de beurskoers op dat moment.Carlos Brito verwerft daarmee een mooi pakketje, maar andere mensen van het wereldwijde directiecomité kregen beduidend meer restricted stock units. De nummer één van het bedrijf gaat dus niet met de grootste bonus naar huis.Dat komt omdat er verschillende categorieën zijn van de restricted stock units. Vorig jaar werd geput uit een andere categorie. De speciale aandelen worden dan gegeven in het kader van een bijzondere gebeurtenis. Die gelegenheid bood de pandemie. Dat leidde tot een superbonus van 7 miljoen speciale aandelen, die weliswaar pas na vijf jaar worden toegekend. Zo'n vijftig mensen van het topmanagement kregen die speciale aandelen. Maar CEO Brito bleef met lege handen achter aan de zijlijn. Het jaarverslag vermeldt een bedrag van circa 283 miljoen euro voor die 7 miljoen aandelen. Het jaarverslag rekent het bedrag in Amerikaanse dollar, de rapporteringsmunt van de brouwer: 307 miljoen dollar.De drie leden van het uitvoerend directiecomité staan in de pikorde bij AB InBev net onder Carlos Brito. Zij delen wél in de vreugde van de superbonus, en hun aantallen worden vermeld in het jaarverslag. David Almeida, strategisch en technologisch directeur, kreeg 456.561 speciale aandelen. CFO Fernando Tennenbaum kreeg 228.280 speciale aandelen. Nummer drie is John Blood, de juridische directeur en secretaris-generaal van AB InBev. Hij kreeg 114.140 aandelen.De drie kregen overigens ook, net als Carlos Brito, de elk jaar toegekende restricted stock units. Zij kregen die al half december vorig jaar, en het aantal is beduidend lager dan de bij de superbonus uitgekeerde aandelen. David Almeida kreeg er 14.413, Fernando Tennenbaum en John Blood ontvingen er elk 12.011.In totaal gaf AB InBev vorig jaar 1,7 miljoen van die elk jaar toegekende restricted stock units aan zijn leidend management, voor een bedrag van 116 miljoen dollar.