Door het coronavirus ziet e-commerce marktleider bol.com een sterke toename in materiaal om thuis te werken en sporten zoals koptelefoons en gewichten. Het heeft net zoals de supermarkten geen problemen.

Het is nog vroeg om een goed beeld te krijgen, maar e-commerce zal wellicht de komende weken kunnen profiteren van de maatregelen om het coronavirus in te dijken omdat meer mensen thuis zitten. Bij bol.com merken ze alvast een stijging in enkele specifieke categorieën. 'Artikelen die thuiswerken faciliteren zijn op het moment zeer populair', zegt een woordvoerder van bol.com. 'Hierbij moet je denken aan monitors (schermen), laptops, headsets etc. Bij monitors en laptops zien we zelfs een stijging van ruim 300 procent ten opzichte van een paar dagen eerder. Ook zien we een opvallende stijging in sportartikelen, halters, thuismatjes etc. Meer dan 100 procent ten opzichte van een paar dagen eerder. Dit zien we ook terug in het zoekgedrag van mensen. Monitors, halters, gewichten etc. zijn populaire zoekwoorden op dit moment bij bol.com.'

Maar de woordvoerder waarschuwt ook dat er andere oorzaken kunnen zijn. 'Zo zijn er bijvoorbeeld ook regelmatig aanbiedingen, waardoor we een opvallende verschuiving zien. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld een Play-Doh (klei voor kinderen) in de aanbieding, we verkopen die meer dan anders. Maar het is dus niet zeker of dat dat door het coronavirus komt.'

De voorbije dagen was er ook een stormloop op de supermarkten en dat ondanks dat retailers voortdurend benadrukken dat er geen voorraadproblemen zijn. Bol.com verkoopt een deel van zijn assortiment rechtstreeks en iets meer dan de helft wordt verkocht door derde partijen. Het ziet geen problemen. 'Op dit moment werken we samen met 27.000 ondernemers (andere retailers en webshops, nvdr.) uit België en Nederland. Een deel van hen heeft hun assortiment bij ons op voorraad in het distributitiecentrum, een deel verstuurt vanuit hun fysieke winkel, vanuit huis of ander werkadres. Deze partners die dit laatste doen, beheren hun eigen voorraad, zolang zij voorraad hebben, is dat ook te zien bij ons op de site. Er is dan ook op dit moment in de breedte genoeg aanbod te vinden op bol.com. Samen met deze partners bestaat ons totale aanbod uit 22 miljoen artikelen voor 10 miljoen klanten.'

Het is nog vroeg om een goed beeld te krijgen, maar e-commerce zal wellicht de komende weken kunnen profiteren van de maatregelen om het coronavirus in te dijken omdat meer mensen thuis zitten. Bij bol.com merken ze alvast een stijging in enkele specifieke categorieën. 'Artikelen die thuiswerken faciliteren zijn op het moment zeer populair', zegt een woordvoerder van bol.com. 'Hierbij moet je denken aan monitors (schermen), laptops, headsets etc. Bij monitors en laptops zien we zelfs een stijging van ruim 300 procent ten opzichte van een paar dagen eerder. Ook zien we een opvallende stijging in sportartikelen, halters, thuismatjes etc. Meer dan 100 procent ten opzichte van een paar dagen eerder. Dit zien we ook terug in het zoekgedrag van mensen. Monitors, halters, gewichten etc. zijn populaire zoekwoorden op dit moment bij bol.com.'Maar de woordvoerder waarschuwt ook dat er andere oorzaken kunnen zijn. 'Zo zijn er bijvoorbeeld ook regelmatig aanbiedingen, waardoor we een opvallende verschuiving zien. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld een Play-Doh (klei voor kinderen) in de aanbieding, we verkopen die meer dan anders. Maar het is dus niet zeker of dat dat door het coronavirus komt.'De voorbije dagen was er ook een stormloop op de supermarkten en dat ondanks dat retailers voortdurend benadrukken dat er geen voorraadproblemen zijn. Bol.com verkoopt een deel van zijn assortiment rechtstreeks en iets meer dan de helft wordt verkocht door derde partijen. Het ziet geen problemen. 'Op dit moment werken we samen met 27.000 ondernemers (andere retailers en webshops, nvdr.) uit België en Nederland. Een deel van hen heeft hun assortiment bij ons op voorraad in het distributitiecentrum, een deel verstuurt vanuit hun fysieke winkel, vanuit huis of ander werkadres. Deze partners die dit laatste doen, beheren hun eigen voorraad, zolang zij voorraad hebben, is dat ook te zien bij ons op de site. Er is dan ook op dit moment in de breedte genoeg aanbod te vinden op bol.com. Samen met deze partners bestaat ons totale aanbod uit 22 miljoen artikelen voor 10 miljoen klanten.'