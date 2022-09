Een Pano-reportage schoot op woensdag 21 september met scherp op de Boerenbond. De landbouworganisatie zou boeren dwingen tot schaalvergroting, en daarbij grote winsten maken. Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens noemt die vaststelling onterecht. Drie vragen.

Vorig boekjaar maakte de holding boven de Boerenbond, MRBB, 611 miljoen euro nettowinst.

LODE CEYSSENS. "De financiële holding haalt maar een klein deel van haar geconsolideerde winst uit diensten en producten rond landbouw. We zijn met Arvesta de marktleider in land- en tuinbouw. Die vennootschap haalde vorig jaar een nettowinst van 26 miljoen euro met een geconsolideerde omzet van bijna 1,7 miljard euro. Dat is een winstmarge van 1,5 procent. Met onze andere landbouwvennootschap, BV Agri Investment Fund, investeren we al jaren in vernieuwende landbouwactiviteiten. Daar zijn de winsten nog lager."

MRBB haalt dus vooral winst uit zijn belang in KBC en beleggingen. Waarom kreeg Boerenbond als organisatie voor 2021 een dividend van slechts 22 miljoen euro?

CEYSSENS. "Dat is hoofdzakelijk het resultaat van de winsten die MRBB uit de landbouw haalt. De vzw Boerenbond kan daarmee haar werking financieren. Een stevig uitgebouwde studiedienst en veel raadgevers in de landbouwvelden kosten veel geld. Onze lidgelden dekken slechts 11 procent van die kosten. De rest wordt gefinancierd met de dividenden van MRBB."

Maar het beleid van de Boerenbond drijft boeren dan vooral tot schaalvergroting?

CEYSSENS. "Onze 16.000 leden landbouwers zijn echte ondernemers. Zij maken twee derde van alle Vlaamse boeren uit. En ze bepalen zelf hun schaal- en verdienmodel, klein of groot. Boerenbond heeft geen enkel belang bij enige schaalvergroting of -verkleining."

LODE CEYSSENS. "De financiële holding haalt maar een klein deel van haar geconsolideerde winst uit diensten en producten rond landbouw. We zijn met Arvesta de marktleider in land- en tuinbouw. Die vennootschap haalde vorig jaar een nettowinst van 26 miljoen euro met een geconsolideerde omzet van bijna 1,7 miljard euro. Dat is een winstmarge van 1,5 procent. Met onze andere landbouwvennootschap, BV Agri Investment Fund, investeren we al jaren in vernieuwende landbouwactiviteiten. Daar zijn de winsten nog lager."CEYSSENS. "Dat is hoofdzakelijk het resultaat van de winsten die MRBB uit de landbouw haalt. De vzw Boerenbond kan daarmee haar werking financieren. Een stevig uitgebouwde studiedienst en veel raadgevers in de landbouwvelden kosten veel geld. Onze lidgelden dekken slechts 11 procent van die kosten. De rest wordt gefinancierd met de dividenden van MRBB."CEYSSENS. "Onze 16.000 leden landbouwers zijn echte ondernemers. Zij maken twee derde van alle Vlaamse boeren uit. En ze bepalen zelf hun schaal- en verdienmodel, klein of groot. Boerenbond heeft geen enkel belang bij enige schaalvergroting of -verkleining."