Boeing presenteert updates voor omstreden 737 MAX na vliegtuigcrashes

De nieuwe updates voor MCAS, het systeem van de Boeing 737 MAX-vliegtuigen dat waarschijnlijk verantwoordelijk was voor de crashes van Lion Air en Ethiopian Air, is klaar. De belangrijkste veranderingen: input van twee in plaats van slechts een sensor, en meer training voor piloten.

'De Boeing 737 MAX is ontworpen om vrijwel hetzelfde te vliegen als alle andere 737-vliegtuigen', zegt Mike Sinnett, vice-president productontwikkeling bij Boeing. 'De motoren zijn wat groter en meer naar voren op de vleugels gemonteerd. Dat heeft invloed op de pitch (de beweging van het vliegtuig op de as van neus tot staart, nvdr.) en de angle of attack-sensoren.' De angle of attack is de hoek tussen de neus van het vliegtuig en de aanstromende lucht. Als een vliegtuig op de grond staat, is de angle of attack nul. Als de angle of attack in de lucht te groot wordt, dreigt een stall, oftewel: de lift onder de vleugels valt weg en het vliegtuig valt in een spiraal naar beneden. MCAS werd oorspronkelijk ontwikkeld om die zeer uitzonderlijke situatie te ondervangen.

...