De Boeing 737 MAX krijgt waarschijnlijk op zijn vroegst in oktober goedkeuring van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA). Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Boeing gaf eerder aan erop te rekenen voor eind september al weer 737 MAX-toestellen te kunnen leveren.

De vliegtuigen van het type worden al meer dan een jaar aan de grond gehouden na twee crashes, met in totaal 346 doden. Problemen met het besturingssysteem speelden een beslissende rol bij het neerstorten. Die zouden inmiddels wel zijn opgelost.

Onlangs voerde de FAA al een aantal testvluchten uit. Dinsdag gaf de toezichthouder aan om 'ergens in de nabije toekomst' met richtlijnen te komen voor het opnieuw toelaten van het toestel. Meer details over het tijdspad werden niet verstrekt.

De autoriteit moet alle documentatie van Boeing nog beoordelen. Ook moeten er nog diverse andere instanties naar de voorstellen van Boeing kijken voor de FAA een definitief akkoord kan geven.

