Hoe er een catastrofale fout in Boeing's 737 MAX kon sluipen

De problemen met het veiligheidssysteem MCAS van de 737 MAX zijn met updates die Boeing woensdag presenteerde verleden tijd, zegt het bedrijf. Wat voor aanpassingen heeft het bedrijf precies gemaakt, en waarom waren die niet oorspronkelijk onderdeel van het populaire passagiersvliegtuig?

De vlucht van Ethiopian Airlines die eerder deze maand vlak na het opstijgen neerstortte, had een probleem met een veiligheidssysteem dat optrad naar aanleiding van foutieve data. Dat zou blijken uit een eerste onderzoeksrapport van de Ethiopische autoriteiten, meldde de Wall Street Journal afgelopen vrijdag. Het veiligheidssysteem in kwestie, MCAS, was ook de reden dat vijf maanden eerder een vliegtuig van Lion Air in Indonesië crashte. In totaal kwamen bij beide ongelukken 346 mensen om het leven. Vrijwel over de hele wereld, inclusief in de VS, EU en China, mogen de 737 MAX-vliegtuigen in afwachting naar de onderzoeken van beide crashes niet gebruikt worden. In totaal zijn er wereldwijd 376 MAX-vliegtuigen in gebruik.

