Bo Ji (adjunct-decaan Chinese zakenschool CKGSB): 'China brengt de wereld meer hoop dan de VS'

Nu China aan invloed wint in de wereld, lopen de relaties met het Westen niet toevallig stroef. Toch kunnen beide maar beter zaken blijven doen met elkaar, vindt Bo Ji, de adjunct-decaan van de Chinese zakenschool CKGSB. Maar dan met de juiste verwachtingen. China zal nooit worden als het Westen. "Een echte vrijemarkteconomie zou China alleen maar in de problemen brengen."

De Chinese president Xi Jinping heeft nog maar net een bezoek aan Europa afgerond, of er komt alweer een Chinese excellentie op bezoek. Premier Li Keqiang houdt volgende dinsdag in Brussel een top met de EU-leiders. Het wordt een korte top, want Li Keqiang reist snel door naar Kroatië, voor het eigenlijke doel van zijn reis: een ontmoeting met de zogenoemde 16 + 1, een groep van elf EU-lidstaten en vijf Balkanlanden waarmee China nauw wil samenwerken voor infrastructuur en technologie.

...