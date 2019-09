BNP Paribas Fortis stelt hogere tarieven in het vooruitzicht

Patrick Claerhout redacteur bij Trends

BNP Paribas Fortis zag zijn inkomsten in België in de eerste zes maanden van het jaar dalen met 2 procent. De volumegroei van de kredieten compenseert niet langer de impact van de vlakke rentecurve. Daarom stelt de bank tariefverhogingen voor de klanten in het vooruitzicht.

Max Jadot

BNP Paribas Fortis boekte in de eerste zes maanden van dit jaar 1,05 miljard euro nettowinst, een toename met 120 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Dat resultaat is echter vooral te danken aan de 150 miljoen euro meerwaarde die de bank boekt op de verkoop van een Duits filiaal dat actief is in consumentenkredieten aan haar Franse moedermaatschappij.

