Jonge techondernemers zijn de sterkhouders in het ecosysteem van Vlaamse start-ups. Ze zijn oververtegenwoordigd in de top tien van jonge techbedrijven die het meeste geld ophaalden, zorgden voor een pak mooie verkopen en hebben onze twee unicorns opgericht.

Vorige week bracht Trends een overzicht van 30 dertigers (en twintigers) die aan de top staan in het bedrijfsleven en de politiek. De techondernemers ontbraken daar, omdat ze een apart overzicht verdienen. Zelfs als de lat hoog ligt, zoals bij het ophalen van bijzonder veel kapitaal of een succesvolle verkoop, kom je gemakkelijk aan een dertigtal namen. Trends reconstrueert deze week hoe die gouden generatie is ontstaan en stelt 26 zeer succesvolle jonge techondernemers voor.

Lees ook: In de techsector bulkt het van de talentvolle dertigers

Dit is een zo compleet mogelijk overzicht. Naast hun leeftijd waren de andere twee grote parameters of hun bedrijven behoren tot de top tien van techondernemingen met het meest opgehaalde kapitaal, en of ze een succesvolle verkoop achter de rug hebben. Op dit moment zijn er geen jonge vrouwelijke ondernemers of ondernemers met buitenlandse roots die internationaal echt doorbreken of voor een succesvolle exit zorgen. Dat gebrek aan diversiteit is nog een bijzonder cruciaal werkpunt.

Vorige week bracht Trends een overzicht van 30 dertigers (en twintigers) die aan de top staan in het bedrijfsleven en de politiek. De techondernemers ontbraken daar, omdat ze een apart overzicht verdienen. Zelfs als de lat hoog ligt, zoals bij het ophalen van bijzonder veel kapitaal of een succesvolle verkoop, kom je gemakkelijk aan een dertigtal namen. Trends reconstrueert deze week hoe die gouden generatie is ontstaan en stelt 26 zeer succesvolle jonge techondernemers voor.Dit is een zo compleet mogelijk overzicht. Naast hun leeftijd waren de andere twee grote parameters of hun bedrijven behoren tot de top tien van techondernemingen met het meest opgehaalde kapitaal, en of ze een succesvolle verkoop achter de rug hebben. Op dit moment zijn er geen jonge vrouwelijke ondernemers of ondernemers met buitenlandse roots die internationaal echt doorbreken of voor een succesvolle exit zorgen. Dat gebrek aan diversiteit is nog een bijzonder cruciaal werkpunt.