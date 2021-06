Het Gentse agrobiotechbedrijf Biotalys wil met de geplande beursgang op de beurs van Brussel tot 71 miljoen euro ophalen. De aandelen zouden op 2 juli voor het eerst op de beurs noteren, meldt het bedrijf woensdag.

Biotalys zal tot 6,33 miljoen aandelen aanbieden (al zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden), waarvan de prijs zal liggen tussen 7,50 en 8,50 euro. 'Ervan uitgaande dat de aanbiedingsprijs zich in het midden van de prijsvork zal bevinden, zal de omvang van de beursgang liggen tussen 50,67 miljoen euro en 67,01 miljoen euro', meldt het bedrijf. Tegen de hoogste prijs komt dit overeen met iets meer dan 71 miljoen euro.

Het grootste deel van de opbrengst zal gebruikt worden om 'de ontwikkeling van de bestaande pijplijn te financieren, met inbegrip van onderzoek, ontwikkeling, veldproeven, opschalen van de productie en reglementaire kosten', luidt het in een persbericht.

Biotalys ontwikkelt bio­logische gewasbeschermings­middelen om onder meer aardbeien, druiven, aubergines, aardappelen en kolen te beschermen tegen insecten, schimmels en bacteriën. Het bedrijf werd opgericht in 2013 onder de naam Agrosavfe.

'Biotalys zet zich in om de manier waarop we voedsel produceren te transformeren door innovatieve technologiee¿n toe te passen om voedsel- en gewasbescherming veiliger en duurzamer te maken', zegt topman Patrice Sellès in het persbericht. 'Dit is een spannende tijd in de ontwikkeling van het bedrijf en wij geloven dat dit een fantastische kans is voor ons allemaal, van investeerders en werknemers tot telers, om het potentieel van onze baanbrekende platform- en productpijplijn te maximaliseren.'

Potentiële investeerders moeten wel rekening houden met een reeks risco's, zo staat in de beursplannen. Zo heeft Biotalys nog geen omzet gerealiseerd. 'De vennootschap heeft sinds haar oprichting operationele verliezen, negatieve operationele kasstromen en een geaccumuleerd verlies geleden en is wellicht niet in staat om winstgevendheid te bereiken of vervolgens te handhaven', klinkt het.

Er werd ook nog geen enkel product op de markt gebracht. Biotalys maakt zich wel op om volgend jaar een eerste product (Evoca) in de Verenigde Staten te lanceren. Maar dat zal 'alleen worden geïntroduceerd als markttest en zal naar verwachting geen winstgevend product worden voor Biotalys'.

