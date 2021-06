Het Gentse agrotechnologiebedrijf Biotalys trekt naar Euronext Brussel. De spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) ontwikkelt biologische bestrijdingsmiddelen op basis van zogenoemde agrobody's, fragmenten van antilichamen uit kameelachtigen.

"Wij zijn uiterst ambitieus", zegt CEO Patrice Sellès. "We hebben een geweldige technologie." Ook de gevestigde biotechwaarden argenx en Ablynx ontwikkelden hun technologie op basis van antilichamen uit kameelachtigen.

Biotalys werd in 2013 opgericht onder de naam Agrosavfe. Sindsdien haalde het bedrijf 62,8 miljoen euro op bij Gimv, Ackermans & van Haaren, Sofinnova Partners, PMV, Agri Investment Fund (Boerenbond), K&E, Biovest (Rudi Mariën), Madeli Participaties, VIB, Qbic en Novalis LifeSciences (opgericht door Marijn Dekkers, de voormalige CEO van Bayer). En nu kondigt het dus zijn intentie aan om vers kapitaal op te halen met een beursgang. De opbrengst van die IPO zal dienen voor de ontwikkeling van Biotalys' pijplijn, de verbetering van zijn agrobody-technologieplatform, en de uitbouw van een logistieke en commerciële organisatie, zegt Sellès, die ruim zestien jaar werkte voor de agrogrootheid Syngenta voor hij twee jaar geleden aan boord kwam bij Biotalys.

"We hadden nog wat langer kunnen wachten met deze IPO, maar het momentum hiervoor was al heel sterk, en wordt nog versterkt door de Europese Green Deal", zegt Sellès. "Mensen begrijpen almaar beter hoe belangrijk het is om de uitdagingen voor voedingsproductie aan te pakken. Chemische bestrijdingsmiddelen hebben hun werk gedaan, maar nu we de impact ervan steeds beter kennen, is de tijd rijp om ze te vervangen door duurzame oplossingen. Alle spelers in landbouw en voeding staan onder een enorme druk van de regulatoren om met nieuwe oplossingen te komen, om het gebruik van chemische pesticiden te doen dalen. Wij maken deel uit van de oplossing. Wij zullen trouwens de eersten zijn die dit jaar in dit segment van voeding en landbouw naar de markt komen, en we zijn ervan overtuigd dat we heel wat aandacht zullen krijgen."

Biotalys geeft ook aan dat het met zijn producten hoopt de gigantische berg van 1,6 miljard ton voedsel die elk jaar verloren gaat of verspild wordt, te helpen verkleinen.

Hoeveel geld Biotalys hoopt op te halen met zijn beursgang, wil Sellès nog niet kwijt. "Maar ik kan wel zeggen dat we de steun hebben van al onze bestaande aandeelhouders. Bovendien hebben BNP Paribas Fortis en FPIM toegezegd om de IPO te schragen met 10 miljoen euro."

Biotalys, dat zeventig werknemers telt in Gent en in de Verenigde Staten, heeft zeven kandidaat-producten in ontwikkeling. Het eerste product wordt Evoca, een middel tegen schimmelziektes als meeldauw of grauwe schimmel die onder meer aardbeien, druiven, tomaten en aubergines kunnen teisteren. De registratieaanvraag in de VS en de Europese Unie is al ingediend. Biotalys verwacht dat het Evoca uiterlijk eind volgend jaar op de Amerikaanse markt zal lanceren, en in 2024 in Europa.

"Evoca is ons vlaggenschip, waarmee we de markt kunnen testen", zegt Sellès. "We zullen er de markt niet meteen mee overspoelen, maar we willen de juiste partners vinden om het potentieel van onze producten en onze technologie te demonstreren. We hebben trouwens de ambitie om vanaf 2023 elk jaar twee nieuwe ontwikkelingsprogramma's te presenteren, waarmee we kunnen in partnerschappen met landbouw- en voedingsspelers kunnen inspelen op hun noden."

