De Belgische bioscopen vrezen een kaalslag, nu ook de verkoop van drank en snacks wordt verboden. Daarmee valt hun voornaamste bron van inkomsten weg.

Sinds de bioscopen begin juli weer open konden, zijn het allerminst florissante tijden geweest voor de sector. Het aantal bezoekers werd beperkt en mondmaskers werden verplicht. Die laatste mochten wel even worden afgezet om in de bioscoop aangekochte drank en snacks te nuttigen. Die zogenoemde F&B (food and beverages) waren in deze coronatijden de voornaamste inkomstenbron voor de meeste bioscoopuitbaters, maar nu worden ze ook verboden. De sector reageert geschokt.

"We openen al elke dag met verlies, maar deze nieuwe maatregel maakt onze bioscopen economisch bijna onleefbaar. Dit zal dramatische gevolgen hebben", zegt Thierry Laermans, de secretaris-generaal van de Federatie van Cinema's van België (FCB). "We hebben contacten gehad met de overheid en er telkens op gewezen dat het een ramp zou zijn als we geen drank en voeding meer kunnen verkopen. Jammer genoeg, heeft het Overlegcomité besloten de maatregel toch op te leggen, hoewel geen enkele besmetting kan worden gelieerd aan bioscoopbezoek sinds de bioscopen heropenden op 1 juli." Laermans wijst erop dat dit kan leiden tot ontslagen in de hele filmsector, van de productie tot de exploitatie en de filmverdeling, en in aanpalende activiteiten, zoals cafés, restaurants, parking, enzovoort.THIERRY LAERMANS. "7,5 procent van de Belgische bioscopen is tijdelijk of definitief dicht. Zo is Cinéstar in Waregem ermee gestopt. Covid-19 heeft die bioscoop de spreekwoordelijke duw over de klif gegeven. Onder meer ook Studio Skoop in Gent is ook dicht, al dan niet tijdelijk. Maar daarnaast is 14 procent van de 93 bioscopen in ons land gedeeltelijk gesloten. Ze blijven een aantal dagen per week dicht.""Er zullen financiële compensaties moeten komen, anders wordt het een drama. We verwijzen naar de horeca, waarvoor de premier nog tijdens zijn verklaring steun aan beloofde. De bioscoopsector wordt niet verplicht te sluiten, maar het verbod op de verkoop van snacks en drankjes, betekent dat hij met verlies opent."LAERMANS. "We hebben een protocol dat zeer goed is uitgewerkt, in nauw overleg met de expertengroep GEES, de vakbonden en de ministers van Cultuur. Een ministerieel besluit, dat pas vanmorgen verscheen op de website van de Crisiscel, zet dat op de helling. We wijzen er ook op dat bijna negen op de tien van de ondervraagde bioscoopbezoekers aangeven dat ze zich perfect veilig hebben gevoeld tijdens hun bioscoopbezoek."LAERMANS. "Van een ticketprijs houdt de bioscoopuitbater in deze coronatijden nauwelijks iets over. De winst, tussen aanhalingstekens, komt uit de verkoop van F&B. Neem dat weg, en vrijwel niemand kan nog winst maken. Tel maar op: 50 à 55 procent van de prijs van het bioscoopticket gaat naar de distributeur, voor het huren van de film. Voorts zijn er nog stadstaksen, auteursrechten voor Sabam, personeelskosten, energiekosten, enzovoort. Dat geeft een marginale opbrengst per ticket. Tot vandaag gaf de opbrengst van F&B nog een beetje kleur aan de cijfers van de bioscopen."LAERMANS. "Onbegrijpelijk is dat. Met die beslissing raken de grote filmproducenten de hele filmwereld. Ze winnen er niets mee. De carrière van een film in de bioscoop is bepalend voor de verdere carrière van de film. Neem Mulan, dat begin september ook in België op Disney+ beschikbaar werd. Die film heeft niet goed gedraaid. Hij zou het zonder enige twijfel veel beter hebben gedaan, als hij eerst in de bioscoopzalen had gedraaid. Disney weet dat ook, maar bezondigt zich, net als alle Amerikaanse majors, aan navelstaarderij. Ze zijn vooral gericht op hun eigen markt. In de Verenigde Staten zien de zaken er inderdaad niet zo rooskleurig uit voor de filmsector. Het merendeel van de bioscopen is er gesloten. Maar wereldwijd is wel 80 procent van alle bioscopen open, dus kunnen ze er zaken doen. Disney en co maken een strategische fout. Als er goede films zijn, komen de mensen naar de bioscoop. Mensen hebben behoefte aan vertier. Zeker in België, nu we het weer een maand zonder horeca moeten doen."