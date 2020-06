De Limburgse durfkapitalist Bioqube Ventures heeft 60 miljoen euro opgehaald voor een nieuw biotechfonds. Met behulp van een goed netwerk en gereputeerde geldschieters wil Bioqube verborgen parels opdelven. 'Er is veel innovatie in de biotech, maar het kristalliseert niet altijd uit tot nieuwe bedrijven.'

Voor zijn opstart kan een fonds voor nieuwe geneesmiddelen moeilijk een beter moment kiezen dan een pandemie. De Limburgse durfkapitalist Bioqube Ventures bracht 60 miljoen euro bijeen voor de ontwikkeling van medicijnen op basis van biotechnologie. Het fonds wil vooral investeren in bestaande biotechbedrijven, met geneesmiddelen in de testfase. Een tiende van het kapitaal is voorbehouden voor de oprichting van compleet nieuwe beloften. 'Daartoe zoeken we innovaties in universiteiten, kennisinstellingen en farmabedrijven, waarmee we dan het project voort opbouwen,' zegt Dirk Reyn, managing partner van Bioqube.

De rij geldschieters is lang en indrukwekkend: de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson en het Deense biotechbedrijf Genmab, aangevuld met Belfius Insurance en ondernemerfamilies Machiels en Hendrickx. Ook de Kempense ondernemers Vic Swerts en Jan Robrechts zijn van de partij, samen met de Nederlandse industrieel Aat van Herk, bekend van zijn investeringen in een lange reeks Belgische biotechbedrijven. Samen zorgen zij voor zowat de helft van het kapitaal van het nieuwe fonds. De andere helft komt van overheidsspelers, zoals het EIF (Europese Investeringsfonds), de Belgische federale holding FPIM en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

Netwerk

Er komt nog een tweede kapitaalronde die veeleer mikt op buitenlandse investeerders. Bioqube wil eindigen op 80 miljoen euro, met een maximum van 100 miljoen euro. De looptijd van het fonds is 10 jaar, verlengbaar met 2 jaar. Naar eigen zeggen streeft Bioqube naar een rendement in de buurt van het marktgemiddelde, of 20 procent. 'Bioqube wil de komende vijf jaar een portfolio opbouwen van een 10 à 12 bedrijven,' zegt Nico Vandervelpen, managing partner van Bioqube. Daartoe zal het fonds jaarlijks 200 à 300 dossiers screenen. 'Hoe meer schoten op doel, hoe meer kans op een doelpunt,' zegt Debora Dumont, eveneens managing partner van Bioqube.

Met een achterban van investeerders uit de farma en biotech kan de toevoer van dossiers geen probleem zijn. Ook het management van het fonds brengt een rijkelijk netwerk mee. Reyn heeft een lange staat van dienst in de farmasector, onder andere bij Janssen Pharmaceutica. In 2006 richtte hij het biotechbedrijf Movetis op, een spinoff van Janssen. In 2010 trok Movetis naar de beurs, maar werd amper een jaar later overgenomen door het Ierse Shire. 'Ik heb het record van de kortste beursnotering in België,' zegt Reyn. Vandervelpen en Dumont zijn allebei oudgedienden van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, waar ze hun sporen verdienden met transacties in life sciences. Het duo richtte in 2015 Bioqube Ventures op, dat de voorbije jaren mee de schouders zette onder JLINX, de biotechincubator van Janssen Pharmaceutica in Beerse.

Op zoek naar het nieuwe Galapagos

Samen met een team van interne en externe experten gaat het drietal nu op zoek naar de opvolger van Galapagos, argenx en Ablynx. Hun actieradius beslaat heel Europa, met vooral een focus op de Benelux, Duitsland en Frankrijk. 'Er is veel innovatie in de biotech, maar het kristalliseert niet altijd uit tot nieuwe bedrijven,' zegt Reyn, die rekent op de hulp van de farmabedrijven. 'Zij zoeken veel agressiever dan vroeger naar innovatieve investeringsprojecten. Ze weten dat de laatste stap in de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel - de zogenoemde fase 3, waarbij het middel op grote groepen patiënten getest wordt - heel kapitaalsintensief is. Slechts een handjevol bedrijven kan zoiets dragen.'

Voor zijn opstart kan een fonds voor nieuwe geneesmiddelen moeilijk een beter moment kiezen dan een pandemie. De Limburgse durfkapitalist Bioqube Ventures bracht 60 miljoen euro bijeen voor de ontwikkeling van medicijnen op basis van biotechnologie. Het fonds wil vooral investeren in bestaande biotechbedrijven, met geneesmiddelen in de testfase. Een tiende van het kapitaal is voorbehouden voor de oprichting van compleet nieuwe beloften. 'Daartoe zoeken we innovaties in universiteiten, kennisinstellingen en farmabedrijven, waarmee we dan het project voort opbouwen,' zegt Dirk Reyn, managing partner van Bioqube.De rij geldschieters is lang en indrukwekkend: de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson en het Deense biotechbedrijf Genmab, aangevuld met Belfius Insurance en ondernemerfamilies Machiels en Hendrickx. Ook de Kempense ondernemers Vic Swerts en Jan Robrechts zijn van de partij, samen met de Nederlandse industrieel Aat van Herk, bekend van zijn investeringen in een lange reeks Belgische biotechbedrijven. Samen zorgen zij voor zowat de helft van het kapitaal van het nieuwe fonds. De andere helft komt van overheidsspelers, zoals het EIF (Europese Investeringsfonds), de Belgische federale holding FPIM en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.Er komt nog een tweede kapitaalronde die veeleer mikt op buitenlandse investeerders. Bioqube wil eindigen op 80 miljoen euro, met een maximum van 100 miljoen euro. De looptijd van het fonds is 10 jaar, verlengbaar met 2 jaar. Naar eigen zeggen streeft Bioqube naar een rendement in de buurt van het marktgemiddelde, of 20 procent. 'Bioqube wil de komende vijf jaar een portfolio opbouwen van een 10 à 12 bedrijven,' zegt Nico Vandervelpen, managing partner van Bioqube. Daartoe zal het fonds jaarlijks 200 à 300 dossiers screenen. 'Hoe meer schoten op doel, hoe meer kans op een doelpunt,' zegt Debora Dumont, eveneens managing partner van Bioqube.Met een achterban van investeerders uit de farma en biotech kan de toevoer van dossiers geen probleem zijn. Ook het management van het fonds brengt een rijkelijk netwerk mee. Reyn heeft een lange staat van dienst in de farmasector, onder andere bij Janssen Pharmaceutica. In 2006 richtte hij het biotechbedrijf Movetis op, een spinoff van Janssen. In 2010 trok Movetis naar de beurs, maar werd amper een jaar later overgenomen door het Ierse Shire. 'Ik heb het record van de kortste beursnotering in België,' zegt Reyn. Vandervelpen en Dumont zijn allebei oudgedienden van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, waar ze hun sporen verdienden met transacties in life sciences. Het duo richtte in 2015 Bioqube Ventures op, dat de voorbije jaren mee de schouders zette onder JLINX, de biotechincubator van Janssen Pharmaceutica in Beerse.Samen met een team van interne en externe experten gaat het drietal nu op zoek naar de opvolger van Galapagos, argenx en Ablynx. Hun actieradius beslaat heel Europa, met vooral een focus op de Benelux, Duitsland en Frankrijk. 'Er is veel innovatie in de biotech, maar het kristalliseert niet altijd uit tot nieuwe bedrijven,' zegt Reyn, die rekent op de hulp van de farmabedrijven. 'Zij zoeken veel agressiever dan vroeger naar innovatieve investeringsprojecten. Ze weten dat de laatste stap in de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel - de zogenoemde fase 3, waarbij het middel op grote groepen patiënten getest wordt - heel kapitaalsintensief is. Slechts een handjevol bedrijven kan zoiets dragen.'