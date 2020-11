Het is vrijdag Dag van de Ondernemer. Jaarlijks worden ondernemers dan een hart onder de riem gestoken. Dit jaar is dat in het bijzonder nodig, aldus organisatoren Unizo en de Vlaamse regering.

Door de coronacrisis hebben veel zelfstandige ondernemers het vandaag immers bijzonder moeilijk, zowel financieel als mentaal. Dat blijkt ook uit een enquete bij ondernemersorganisatie Unizo. Daaruit blijkt dat een op de vijf zelfstandige ondernemers denkt aan stoppen. 'Veel ondernemers zitten op hun tandvlees, financieel maar vaak ook mentaal', aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

Dat betekent volgens de ondernemersorganisatie niet dat 20 procent van de ondernemers effectief de handdoek in de ring gaat gooien. 'Je mag de veerkracht van onze ondernemers niet onderschatten. Tussen "aan stoppen denken" in een moment van vertwijfeling en "het ook effectief doen" ligt nog een grote afstand', zegt Van Assche.

Steeds meer van de ondernemers zijn overigens vrouwen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Economieminister Hilde Crevits (CD&V) opvroeg: op vijf jaar tijd kwamen er 10 procent of ruim 13.000 vrouwelijke ondernemers bij.

Niet alles is kommer en kwel. De coronacrisis heeft ook geleid tot nieuwe inzichten en creativiteit: 58 procent van de ondernemers is door de crisis als ondernemer tot nieuwe inzichten gekomen, bijvoorbeeld inzake klantenbenadering of telewerk. 'Een crisis als deze schudt mensen en vaste gewoonten door elkaar, wat uiteindelijk ook positieve effecten kan hebben', verduidelijk de Unizo-topman.

Door de coronacrisis hebben veel zelfstandige ondernemers het vandaag immers bijzonder moeilijk, zowel financieel als mentaal. Dat blijkt ook uit een enquete bij ondernemersorganisatie Unizo. Daaruit blijkt dat een op de vijf zelfstandige ondernemers denkt aan stoppen. 'Veel ondernemers zitten op hun tandvlees, financieel maar vaak ook mentaal', aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.Dat betekent volgens de ondernemersorganisatie niet dat 20 procent van de ondernemers effectief de handdoek in de ring gaat gooien. 'Je mag de veerkracht van onze ondernemers niet onderschatten. Tussen "aan stoppen denken" in een moment van vertwijfeling en "het ook effectief doen" ligt nog een grote afstand', zegt Van Assche. Steeds meer van de ondernemers zijn overigens vrouwen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Economieminister Hilde Crevits (CD&V) opvroeg: op vijf jaar tijd kwamen er 10 procent of ruim 13.000 vrouwelijke ondernemers bij. Niet alles is kommer en kwel. De coronacrisis heeft ook geleid tot nieuwe inzichten en creativiteit: 58 procent van de ondernemers is door de crisis als ondernemer tot nieuwe inzichten gekomen, bijvoorbeeld inzake klantenbenadering of telewerk. 'Een crisis als deze schudt mensen en vaste gewoonten door elkaar, wat uiteindelijk ook positieve effecten kan hebben', verduidelijk de Unizo-topman.