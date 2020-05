Door de coronacrisis is het aantal vluchten op Brussels Airport drastisch gedaald.

In april zijn er amper 2.358 vluchten van en naar Brussels Airport vertrokken, of gemiddeld zo'n 79 per dag. Dat is slechts een fractie (12 procent) van het aantal vluchten in april vorig jaar. Toen waren het er 19.710, of 657 per dag, blijkt uit cijfers op batc.be, een website van de luchthaven en luchtverkeersleider skeyes.

April is de eerste maand waarin de impact van de coronacrisis, waardoor passagiersvluchten in Europa grotendeels stilgevallen zijn, volledig doorweegt. De epidemie brak in de loop van maart volledig door, maar door een nog vrijwel normale start van de maand viel het aantal vluchten van en naar Brussels Airport toen 'maar' met 40 procent terug ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

In april werd het aantal vluchten dus gedecimeerd. Het grootste deel van de vliegtuigen die wel nog landden en opstegen, waren vrachttoestellen. Op piekdagen waren er 50 tot uitzonderlijk 60 cargovluchten, aldus Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerster van Brussels Airport. Het aantal passagiersvluchten bleef beperkt tot ruwweg 10 à 20 per dag. Er zijn volgens de luchthavenuitbater momenteel nog 10 passagiersmaatschappijen met een beperkt, regulier aanbod op Zaventem. Ook occasionele repatriëringsvluchten zijn vervat in de cijfers op batc.be.

De woordvoerster herhaalt maandag dat het dragen van een mondmasker op de luchthaven momenteel niet verplicht is, maar wel 'sterk aanbevolen'. De meeste passagiers op de luchthaven - momenteel maar enkele honderden per dag - dragen het ook, klinkt het.

