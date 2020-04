Uit grote hoeveelheden data in enkele seconden besluiten trekken: het wordt mogelijk met de slimme algoritmes van de Belgische start-up Tangent Works. Om internationaal plankgas te kunnen geven vond het 2 miljoen euro extra kapitaal in de Londense City. Force Over Mass is een durfkapitaalfonds met twee Belgen aan het roer.

In coronatijden zou het best handig zijn een manier te hebben om de datamodellen over besmettingen, ziekenhuisopnames, overlijdens en andere variabelen in de oorlog tegen het virus à la minute te kunnen bijsturen door artificiële intelligentie - software met een vorm van menselijke intelligentie. Nu breken wetenschappers zich soms dagenlang het hoofd over zulke data. Tangent Works, een Belgisch-Slowaaks technologiebedrijf met hoofdzetel in het Vlaams-Brabantse Gooik, claimt dat het die technologie klaar heeft staan. "Tijd is de grootste vijand in dit soort situaties. De data veranderen constant", zegt Henk De Metsenaere, medeoprichter en chief commercial officer van het bedrijf. "Je hebt een technologie nodig die heel snel met veranderingen kan omgaan. Die modellen moeten meteen kunnen inspelen op nieuwe gegevens. Wij hebben algoritmes waarmee we mathematische processen die manueel uren tot dagen vergen, kunnen genereren in seconden. In de zorgsector heeft niemand daar momenteel oren naar. Nu is iedereen volop bezig patiënten te redden. Maar er zijn bedrijven die op dit soort technologie rekenen om hun nieuwe wereld vorm te geven. In de voedseldistributie bijvoorbeeld. Bedrijven die zowel aan restaurants als aan supermarkten leveren, zagen abrupt een van die twee stromen stilvallen. Met onze technologie kunnen ze beter en sneller reageren op grote veranderingen." Tangent Works werd in 2013 opgericht door De Metsenaere en de Slowaakse experts in artificiële intelligentie Jan Dolinsky en Milan Garbiar. Samen ontdekten ze dat ze via het wiskundige principe van de information geometry - data vatten in geometrische structuren - pijlsnel cruciale voorspellingen kunnen maken op basis van grote hoeveelheden data. Vier jaar nadat ze van start gingen met eigen kapitaal en fondsen van family, friends and fools kregen ze een eerste forse financiële scheut van Saffelberg, het investeringsfonds van ondernemer Jos Sluys. Onlangs voegden ze daar 2 miljoen euro aan toe van Force Over Mass, een Londens durfkapitaalfonds dat in 2015 mee werd opgericht door Wouter Volckaert en Filip Coen, twee Vlamingen die meteen na hun studie naar The City trokken en daar jarenlang werkten als zakenbankier. Force Over Mass investeert alleen in de technologie van morgen, zoals blockchain, robotica, cloudcomputing, financiële technologie, data-analyse en artificiële intelligentie. Het fonds ziet jaarlijks 1200 bedrijven en heeft in tientallen ervan geïnvesteerd. In 2018 opende het een extra kantoor in Antwerpen, vanwaar het vooral een nieuwe private privak met geld van een vijftigtal Belgische families beheert. Het bekeek al 250 Belgische dossiers. Tangent Works stak er fors bovenuit, zegt Wouter Volckaert, chief investment officer van Force Over Mass. "Force Over Mass investeert vooral in softwarebedrijven, omdat je daarmee meteen wereldwijd kan gaan", zegt Volckaert. "Tangent Works zat goed met zijn technologie, zijn businessmodel en zijn strategie om naar de markt te gaan. De technologie is getest, ze werkt, de klanten zijn tevreden. Ook belangrijk is dat Tangent Works het juiste distributiemodel heeft. Het heeft partnerschappen gesloten met grote partijen over heel de wereld. Daardoor staat het in een goede positie om zijn product wereldwijd aan te bieden." Data zijn het nieuwe goud in de technologiesector, maar ze moeten wel op de juiste manier worden opgedolven. Dat is de taak van datascientists: ze genereren waardevolle inzichten uit een gigantische hoeveelheid informatie. Tangent Works wil dat proces aanzienlijk versnellen door er artificiële intelligentie op los te laten. "We willen geen datascientists vervangen. Integendeel: er zijn er veel te weinig van", zegt Henk De Metsenaere. "In een bedrijf worden data gebruikt om voorspellingen te doen of anomalieën te detecteren. Om die voorspellingen te maken of die detecties te doen, heb je modellen nodig. Die hoeven dankzij onze oplossing niet meer manueel te worden gemaakt, ze worden automatisch gegenereerd. De datascientists kunnen dan bezig zijn met welke data ze in het systeem moeten stoppen, en niet langer met repetitieve taken. Automatisering hoeft niet ten koste van de kwaliteit te gaan en hoeft niet te betekenen dat er banen overbodig worden. Het helpt vooral om de schaal gevoelig uit te breiden." De 2 miljoen euro die Force Over Mass in Tangent Works investeert, moet het bedrijf niet alleen wereldwijd helpen door te groeien, maar het ook op de kaart zetten in meer sectoren. "We zijn begonnen in de energiesector, waar we bedrijven helpen de energieprijzen te monitoren door voorspellingen te maken op basis van gegevens uit het verleden", zegt Henk De Metsenaere. "In die sector hebben we ontdekt dat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze modellen heel hoog is, ook al gaat het veel sneller en automatisch. We hebben onder meer de Global Energy Forecasting Competition gewonnen in 2017. Dat succes heeft ons doen versnellen, we zijn naar meer sectoren aan het kijken. We willen de technologie nu verder kwalificeren in nog meer industrieën en de internationalisering doorvoeren. We mogen bedrijven als Microsoft, Amazon, Alteryx partners noemen, en daar zijn we heel trots op. Nu moeten we daar ook iets mee doen." Ook Force over Mass is erg bezig met data. Het fonds runt een investeringsportaal, waar investeerders die geld in het fonds hebben gestopt de technologiebedrijven kunnen monitoren met datavisualisaties in realtime. "We gebruiken dat portaal vooral om transparantie te bieden", zegt Wouter Volckaert. "De bedrijven waarin wij investeren, start-ups en scale-ups, zijn privébedrijven. We zien dat veel fondsen wel veel privé-informatie krijgen van de bedrijven waarin ze een participatie nemen, maar die niet noodzakelijk delen met hun investeerders. Daarvoor hebben we dat platform gebouwd. De investeerders kunnen analyses maken op basis van fundamentele data over de bedrijven waarin hun geld zit. We geloven dat er veel waarde in data zit. De wereld verandert heel snel in dat domein. Covid-19 brengt onzekerheid, de kans is groot dat het virus de volgende jaren blijft komen en gaan. Bedrijven hebben in dat nieuwe klimaat tools nodig om sneller beslissingen te kunnen nemen."