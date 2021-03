De Belgische start-up Guud haalt een half miljoen op voor zijn groei in femtech, technologie gericht op vrouwelijke gezondheid. "Vrouwen willen hun menstruele cyclus beter begrijpen en hun klachten verminderen in plaats van ze te aanvaarden als een deel van hun vrouw-zijn."

"Klachten zoals krampen, stemmingswisselingen en acne worden al generaties lang aanvaard als een deel van het vrouw-zijn. Dat die symptomen vaak voorkomen, betekent niet dat ze normaal zijn en dat je ze niet kunt verminderen", zegt Morgane Leten (33). Daarom richtte ze vorig jaar samen met haar man Jan Deruyck (36) Guud op. De start-up is bezig een half miljoen euro op te halen bij investeerders, onder wie Conny Vandendriessche (House of HR, Stella P. en We are Jane) en nog enkele andere grote namen uit de Vlaamse ondernemerswereld, die nog niet mogen worden bekendgemaakt. Het is de eerste kapitaalronde voor Guud, dat intussen al ovulatie- en zwangerschapstesten en voedingssupplementen op de markt heeft gebracht. Met het geld wil het ondernemerskoppel dit jaar vier nieuwe producten ontwikkelen en lanceren, en volgend jaar nog eens drie. Guud plant ook een internationale expansie naar Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet moet in vijf jaar naar 20 miljoen euro stijgen. Guud investeert ook voluit in de groei van zijn community. Na een paar maanden telt die al zo'n 6000 vrouwen, die Guud bereikt op de sociale media. Volgens Deruyck is er behalve naar gespecialiseerde producten vooral vraag naar ondersteuning en informatie. "Zo'n 75 procent van de vrouwen in België weet weinig tot niets over haar cyclus of over vrouwelijke hormonen, en maar liefst 90 procent ervaart klachten", zegt hij. "Het is heel moeilijk snel een afspraak te krijgen bij een gynaecoloog, en nu al helemaal door corona", vult Leten aan. "Bovendien moet zo'n afspraak snel gaan, wat maakt dat er geen tijd is voor niet-medische vragen." Guud wil daarom een digitaal platform aanbieden, waar vrouwen steun en raad van experts vinden. Bijvoorbeeld wanneer ze willen stoppen met de pil. "Veel vrouwen nemen anticonceptie. Dat heeft ons veel vrijheid gebracht. Maar de pil zorgt voor een artificiële cyclus. Wanneer je teruggaat naar een natuurlijk cyclus, zul je je anders voelen", legt Leten uit. De meeste vrouwen zijn gebaat met meer kennis over hun cyclus, stelt Leten: "Tijdens de eisprong bijvoorbeeld hebben vrouwen veel energie en zijn ze alerter. Voor zakenvrouwen is dat dus het ideale moment om nieuwe klanten te werven of nieuw ideeën te pitchen, maar de meeste vrouwen weten dat niet. Een ander voorbeeld is dat je metabolisme in de tweede helft van je cyclus versnelt. Dan heb je meer calorieën nodig. Daar moet je je dieet aan aanpassen." "Vrouwen leven ongezonder dan vroeger, omdat ze meer uit werken gaan, meer stress hebben, minder gezond eten of meer alcohol drinken. Dat heeft allemaal een invloed op hun cyclus", weet Leten. "Wij geloven niet in magische pillen. Een gezonde voeding en levensstijl blijven de basis. Maar daarnaast kunnen ook voedingssupplementen helpen om klachten onder controle te krijgen." Veel van wat Leten vertelt, weet ze uit eigen ervaring. "Toen ik na mijn huwelijk stopte met de pil, kreeg ik last van acne, vettig haar en stemmingswisselingen. Wat later kreeg ik de diagnose PCOS (polycysteus ovariumsyndroom, nvdr), een hormonale stoornis met vruchtbaarheidsproblemen als gevolg. Mijn gynaecoloog schreef pillen met artificiële hormonen voor, wat ik meteen voelde aan mijn stemming. Ik kreeg verder geen begeleiding. Ik ben toen op zoek gegaan naar antwoorden en heb zo ontdekt dat je levensstijl en je voeding een gigantische impact op je hormonen hebben." Ook haar man is gefascineerd door gezondheid en gezonde voeding. Samen besloten ze in 2018 hun baan op te zeggen, Leten bij de baggeraar Jan De Nul, Deruyck bij de appontwikkelaar In the Pocket. Ze gaven zichzelf een jaar om zakenkansen te verkennen. Met hun zoon van een jaar oud trokken ze onder meer naar Mexico en Guatemala, om cacao te leren kennen als een potentieel ingrediënt voor gezonde snacks.Ze belandden ook drie maanden in Los Angeles, waar ze onder meer Expo West bezochten."Dat is de grootste beurs voor organische voeding, waar zowat elke start-up in voeding en gezondheid aanwezig is", vertelt Deruyck. "Wij waren overweldigd door wat er allemaal al bestond en vroegen ons af hoe we op die markt nog een meerwaarde konden bieden." Het koppel zag uiteindelijk een kans in de kennis en de ervaring die Leten had opgedaan na haar diagnose. "Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar het vrouwelijk lichaam en de vrouwelijke cyclus. De medische wereld loopt achter", zegt Deruyck. "In de Verenigde Staten mogen vrouwen bijvoorbeeld pas sinds 1993 meedoen aan klinisch onderzoek. Dat maakt dat er nog heel wat kennis ontbreekt. En slechts 4 procent van alle gezondheidsonderzoek gaat over de vrouwelijke gezondheid." "Voor veel ondernemers en investeerders - meestal mannen - is de vrouwelijke cyclus een ver-van-mijn-bedshow, terwijl die vrouw wel letterlijk naast hen in bed ligt", lacht Deruyck. "Voor mij was dit onderwerp ook niet makkelijk in het begin, maar door het besef dat die cyclus ook veel effect heeft op mij, heb ik de klik gemaakt." Guud verwacht een boom in femtech, technologie rond vrouwelijke gezondheid. "Er zijn enkele grote spelers op de markt, maar die focussen vooral op vrouwen die zwanger willen worden. Onze focus is breder. Wij richten ons op een gezonde cyclus", stelt Leten. "Europa alleen telt 85 miljoen vrouwen tussen 20 en 44 jaar. Veel van die vrouwen wachten tot ze in de dertig zijn om kinderen te krijgen. Het bewustzijn groeit dat ze dan actiever over een gezonde cyclus moeten nadenken", besluit Leten. "In de Verenigde Staten is een preventieve en holistische aanpak, met een aangepast levensstijl aangevuld met voedingssupplementen, veel meer ingeburgerd. Ook in Europa willen vrouwen hun menstruele cyclus beter begrijpen en oplossingen vinden die hun klachten verminderen."