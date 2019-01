Belgische overheid wil meer concurrentie voor Proximus: lagere prijzen gaan boven banen

De nieuwe reorganisatie bij Proximus had pas deze week bekendgemaakt mogen worden, maar een lek dwong CEO Dominique Leroy meteen in de verdediging. Het aandeel werd een dag geschorst op de Brusselse beurs en Leroy moest de herstructurering bij de premier verdedigen. De grotere concurrentie op de Belgische markt noopt Proximus zijn werkingskosten te verlagen. Om de marges op te peil te houden en genoeg te kunnen investeren in een beter netwerk en digitale diensten, wil het bedrijf 1900 banen elimineren in activiteiten die fors gedigitaliseerd of overbodig geworden zijn. Tegelijk wil Proximus 1250 nieuwe vacatures invullen, maar het ziet dat niet gebeuren met het personeel dat nu overbodig is. Leroy rekent op vrijwillige vertrekken, maar sluit ontslagen niet uit (zie kader).

