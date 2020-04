Boodschappen doen is tijdens de coronacrisis niet altijd vanzelfsprekend. Mensen willen of mogen hun huis niet verlaten en boodschappen aan huis laten leveren door de supermarkten, lukt niet altijd. Onder meer deze twee Belgische bedrijven konden de ergste noden lenigen met abonnementen voor maaltijden aan huis.

Van zaterdag tot woensdag zie je de wagens van HelloFresh overal in de Belgische straten opduiken. Het mag dan ook niet verbazen dat de Duitse leverancier van maaltijdboxen garen spint bij de coronacrisis. HelloFresh verhoogde op 30 maart de verwachtingen voor de resultaten van het eerste kwartaal. Het bedrijf merkte in de tweede helft van maart een verhoogde vraag naar de aan huis geleverde boxen met recepten en alle ingrediënten om de recepten klaar te maken. De verspreiding van het coronavirus kwam in die periode in Europa in een stroomversnelling. HelloFresh is beursgenoteerd en dus verplicht de verwachtingen bij te stellen als ze te ver afwijken van de realiteit. HelloFresh liet weten dat het over de eerste drie maanden van het jaar 1,6 tot 1,7 keer de omzet verwacht als in dezelfde periode vorig jaar. Het is wachten tot 5 mei, vooraleer HelloFresh de exacte omzetcijfers vrijgeeft.

Het is wachten tot 5 mei, vooraleer HelloFresh de exacte omzetcijfers vrijgeeft.Gelukkig voorzien niet alleen maar buitenlandse bedrijven de aan huis gekluisterde Belgische consumenten van verse voeding. Foodbag, zeg maar het Belgische HelloFresh, merkte ook een effect van de lockdown. "Wij draaien nu bijna vier keer zoveel volume als voor de coronacrisis", zegt oprichter Stéphane Ronse. "Ongeveer 7000 Belgische gezinnen zijn nu klant bij Foodbag. Wij zijn bij de weinige bedrijven die niet mogen klagen, want wij zijn in één keer drie jaar verder gesprongen in ons businessplan. We zijn van één productieploeg om de boxen te vullen naar drie ploegen gegaan en we kunnen er nog een vierde ploeg aan toevoegen, indien nodig, zodat we geen enkele bestelling moeten weigeren."Niet enkel particulieren doen een beroep op de diensten van de maaltijdboxleveranciers. "Bedrijven bestellen boxen op maat. Sommige bedrijven willen hun thuiswerkende medewerkers eenmalig een ontbijtbox of een fruitbox sturen om ze te verwennen. Een ander bedrijf heeft een abonnement voor één maaltijd per week aangevraagd voor zijn werknemers. Zo vangt het bedrijf voor een deel op dat de medewerkers niet in het bedrijfsrestaurant kunnen eten."Foodbag heeft de distributie van de boxen vorig jaar in eigen handen genomen. Sinds oktober 2019 rijden 150 koeriers voor Foodbag rond in heel Vlaanderen, Brussel en in de hoofdsteden van de Waalse provincies. Foodbag levert nog niet buiten de steden in het Franstalige landsgedeelte. De eigen distributie is een grote troef nu ongeveer alle koeriers overbevraagd zijn."Er zijn niet zoveel bedrijven die het actief gekoelde transport aanbieden dat wij nodig hebben. We waren ook niet helemaal tevreden over de kwaliteit van het transport. Nu kunnen we onze chauffeurs zelf opleiden en instructies geven. Bovendien appreciëren de klanten dat ze elke week hetzelfde gezicht zien aan de voordeur", legt Ronse uit.Ronse krijgt regelmatig vragen van restaurants en voedingproducenten om gebruik te maken van het distributienetwerk van Foodbag. "Wij kunnen helaas niet op die vragen ingaan, want wij zijn geen transportbedrijf. Als je transport voor derden wil organiseren, moet je aan andere regels voldoen."Het was operationeel een huzarenstukje om zo snel te groeien in korte tijd. "Bovendien zijn er ook wat problemen met de invoer van bepaalde producten uit het buitenland. Gelukkig hebben wij van in het begin zo veel mogelijk ingezet op lokale leveranciers. Die leveranciers zijn hun horecaklanten kwijt en zijn blij dat hun omzetverlies voor een klein stukje gecompenseerd wordt door de groei van de maaltijdboxen." Een van die leveranciers is Berloumi, een producent van een soort Belgische hallloumi of Berlaarse grillkaas.Volgens Ronse is een van de redenen waarom mensen een abonnement op maaltijdboxen nemen dat ze "een stukje restaurantgevoel" willen. Hij is beducht voor een terugval van de verkoop, als de maatregelen tegen de verspreiding van het virus versoepelen en we bijvoorbeeld weer op restaurant kunnen gaan. "Wij krijgen vandaag een unieke kans om mensen te laten kennismaken met het gebruiksgemak en de inspiratie in de keuken die maaltijdboxen bieden. Ik ben er wel van overtuigd dat een deel van de nieuwe klanten zal blijven, net zoals ik ervan overtuigd ben dat maaltijdboxen de toekomst van verse voeding zijn."In september 2017 werd de maaltijdboxenleverancier Doozo, het geesteskind van Frank Fol en Catherine van Durme, overgenomen door de Nederlandse groep Ekomenu. Frank Fol, die in ons land bekendheid verwierf als 'de groentekok', bleef aan boord. De recepten zijn nog altijd van zijn hand. "Het verschil tussen Doozo en Ekomenu is dat we nu kunnen garanderen dat de maaltijden 100 procent biologisch zijn. Bij Doozo ging het ook om meer gastronomische recepten, waar mensen wat meer werk aan hadden. Bij Ekomenu gaat het om recepten voor elke dag, met voldoende variatie. Daar is een groter publiek voor. De klanten kunnen elke week kiezen uit twintig gerechten, met voldoende keuze ook voor mensen met allergieën of intoleranties", legt Fol uit. Er zijn boxen voor gezinnen, vegetariërs, veganisten, diabetici, enzovoort.Bij Ekomenu is er sprake van bijna een verdubbeling van de business in Vlaanderen en Brussel in de voorbije maanden. In Wallonië is Ekomenu niet actief. "De groei was al ingezet voor de uitbraak van het coronavirus, maar is versneld door de coronacrisis", zegt Fol. "We merken dat mensen steeds bewuster met voeding omgaan. We zetten vooral in op biologische producten uit Vlaanderen en Nederland. Voor de aankopen werkt Ekomenu samen met de Nederlands-Belgische partner Udea-Biofresh. Sinds twee maanden bieden we ook de mogelijkheid zo'n 400 producten bij te bestellen. Ook daar zien we een enorme groei."Volgens Fol zijn mensen tijdens de lockdown op zoek gegaan naar oplossingen. "We zien week na week dat meer mensen Ekomenu leren kennen en abonnementen afsluiten. Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen nu meer tijd hebben om online naar informatie over voeding op zoek te gaan. (lacht)"De pakketten worden wel over de grens samengesteld. "Het kostenplaatje is veel hoger als je alle producten in België moet aankopen en verpakken. Het is goedkoper alle pakketten vanuit Nederland naar Vlaanderen te versturen." Ekomenu doet voor de distributie een beroep op de diensten van SuperBezorgd. Dat is een Nederlandse dienstverlener, die zowel tussen bedrijven als tussen bedrijven en particulieren bezorgingen voor zijn rekening neemt.