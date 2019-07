De economische groei in België bleef in het tweede kwartaal beperkt tot 0,2 procent, blijkt uit een eerste flashraming van de Nationale Bank van België.

In het eerste kwartaal van dit jaar werd 0,3 procent groei geregistreerd. In het laatste kwartaal van vorig jaar nam het Belgische bbp toe met 0,4 procent. Het is van de zomer van 2017 geleden dat de groei op kwartaalbasis zo laag is.

De Nationale Bank en de Europese Commissie houden in hun recente prognoses voor dit jaar beide rekening met een toename van het Belgische bbp met 1,2 procent.

De Nationale Bank brengt dinsdag ook meer details voor het eerste kwartaal. Van januari tot einde maart is het bruto binnenlands product (bbp) met 0,3 procent gegroeid tegenover het voorgaande kwartaal, en met 1,3 procent op jaarbasis. Het waren vooral de bouw (+0,7 procent) en dienstensector (+0,6 procent) waar de toegevoegde waarde is gestegen. In de industrie was er een daling van de toegevoegde waarde (-0,7 procent), de eerste daling sinds de lente van vorig jaar.

De binnenlandse vraag deed het in het eerste kwartaal nog altijd goed, met een groei van de particuliere consumptie (+0,3 procent) en van de investeringen in woningen (+0,8 procent). De bedrijfsinvesteringen namen licht toe (+0,1 procent). De overheid heeft haar consumptieve bestedingen eveneens verhoogd (+0,9 procent), maar haar investeringen met 3,8 procent verminderd. Ook de netto-uitvoer leverde nog een positieve bijdrage aan de economische groei.

De werkgelegenheid in het eerste kwartaal steeg met 0,4 procent op kwartaalbasis of 1,5 procent op jaarbasis. Dat is in lijn met de voorgaande kwartalen.