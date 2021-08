De Belgische economie is in het tweede kwartaal gegroeid met 1,7 procent, blijkt uit de recentste berekeningen van de Nationale Bank. De groei ligt daarmee hoger dan verwacht. Bij de 'flashraming' in juli was voor het tweede kwartaal namelijk sprake van een toename met het bbp met 1,4 procent.

Op jaarbasis bedraagt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) zelfs 14,9 procent. Maar de economie was in de lente van 2020 nog zwaar getekend door de coronacrisis. De Nationale Bank benadrukt ook dat de Belgische economie, ondanks de forse groeicijfers, nog niet volledig hersteld is van de coronacrisis. Tegenover eind 2019 is het bbp nog 2,2 procent lager.

De toegevoegde waarde steeg in het tweede kwartaal vooral in diensten (+1,7 procent tegenover het eerste kwartaal), maar ook in de industrie (+1 procent) en de bouw (+0,5 procent), blijkt uit de jongste cijfers van de Nationale Bank.

De Belgische gezinnen consumeerden in het tweede kwartaal 3,5 procent meer en ook hun investeringen namen met 0,8 procent toe. Dezelfde evolutie bij de overheid, waar de consumptie-uitgaven stegen met 3,5 procent en de investeringen zelfs met 5,2 procent. Bij de bedrijven namen de investeringen met 1,2 procent toe.

De groei van de import lag in het tweede kwartaal hoger dan de export waardoor er een negatieve impact was op het bbp.

De binnenlandse werkgelegenheid steeg in het tweede kwartaal met 33.900 personen, of 0,7 procent. Op jaarbasis waren er 80.700 (+1,7 procent) meer mensen aan het werk. Volgens de Nationale Bank staat de werkgelegenheid hiermee opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis. In vergelijking met 2019 steeg het aantal loontrekkenden met 0,2 procent en het aantal zelfstandigen met 2,8 procent.

Op jaarbasis bedraagt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) zelfs 14,9 procent. Maar de economie was in de lente van 2020 nog zwaar getekend door de coronacrisis. De Nationale Bank benadrukt ook dat de Belgische economie, ondanks de forse groeicijfers, nog niet volledig hersteld is van de coronacrisis. Tegenover eind 2019 is het bbp nog 2,2 procent lager. De toegevoegde waarde steeg in het tweede kwartaal vooral in diensten (+1,7 procent tegenover het eerste kwartaal), maar ook in de industrie (+1 procent) en de bouw (+0,5 procent), blijkt uit de jongste cijfers van de Nationale Bank. De Belgische gezinnen consumeerden in het tweede kwartaal 3,5 procent meer en ook hun investeringen namen met 0,8 procent toe. Dezelfde evolutie bij de overheid, waar de consumptie-uitgaven stegen met 3,5 procent en de investeringen zelfs met 5,2 procent. Bij de bedrijven namen de investeringen met 1,2 procent toe.De groei van de import lag in het tweede kwartaal hoger dan de export waardoor er een negatieve impact was op het bbp. De binnenlandse werkgelegenheid steeg in het tweede kwartaal met 33.900 personen, of 0,7 procent. Op jaarbasis waren er 80.700 (+1,7 procent) meer mensen aan het werk. Volgens de Nationale Bank staat de werkgelegenheid hiermee opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis. In vergelijking met 2019 steeg het aantal loontrekkenden met 0,2 procent en het aantal zelfstandigen met 2,8 procent.