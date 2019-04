De Belgische chemie- en farmaindustrie heeft er opnieuw een sterk jaar opzitten. Toch zijn er de eerste signalen van vertraging, ingegeven door mondiale onzekerheden. 'Met Trump weet je nooit', klinkt het bij sectorfederatie essenscia.

'Een positief jaar', zo omschrijft gedelegeerd bestuurder van essenscia Yves Verschueren het voorbije 2018. Dat blijkt ook uit de cijfers van de Belgische chemie-, kunststof- en farmabedrijven. Hun omzet bleef in 2018 opnieuw net als het jaar daarvoor boven de 65 miljard euro, voor het derde jaar op rij werd meer dan 2 miljard euro geïnvesteerd en de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling piekten op 4,5 miljard euro. Bovendien kwamen er in 2018 1.840 nieuwe jobs bij: de sterkste groei van de voorbije tien jaar. 'Dat wijst op een gezonde industrie', aldus Verschueren.

Toch zijn er ook de eerste signalen van een vertraging. In de tweede jaarhelft boerde de bezettingsgraad van de bedrijven achteruit. Tijdens de eerste drie maanden van 2019 zelfs tot het laagste niveau sinds midden 2016. Ook het ondernemersvertrouwen nam een duik.

'Er is een zekere terughoudendheid in de markt', erkent de nieuwe essencia-voorzitter Hans Casier. Die is ingegeven door onzekerheid, klinkt het. Onzekerheid over de mondiale handelsspanningen, in het bijzonder met de VS. Zo dreigt bij een escalatie van de handelsstrijd ook de Europese chemiesector in het vizier van de Amerikaanse president Donald Trump te komen. 'Er staan al chemieproducten op de Amerikaanse dreiglijst. Voorlopig blijft het maar bij dreigementen', luidt het bij essenscia.

Maar ook onzekerheid over welke kant het uit gaat met de klimaattransitie weegt op de sector. 'Mensen stellen bijvoorbeeld de aankoop van een wagen uit. Ze weten niet meer welk type auto ze best kiezen', klinkt het.

Pessimisme is er evenwel niet bij essenscia. 'Fundamenteel zit het heel goed bij de chemie en farma. Er zijn geen alarmsignalen', aldus nog Casier. Ook voor de tewerkstelling en investeringen zit het snor. 'Ook de komende jaren zitten er nog investeringen aan te komen', verzekert Casier. 'De West-Europese en Belgische chemiecluster zal altijd investeringen blijven aantrekken'.