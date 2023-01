Er zijn in 2022 in België 366.303 nieuwe personenwagens ingeschreven, 4,39 procent minder dan in 2021. Dat blijkt maandag uit cijfers van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie FEBIAC.

In 2019, voor het uitbreken van de coronapandemie, werden in ons land nog 550.003 nieuwe personenwagens ingeschreven. In 2020 waren dat 431.491 nieuwe personenwagens. In 2021 zakte dat aantal verder weg naar 383.123 nieuwe personenwagens.

Lees verder onder de video (Kanaal Z)

Het jaar 2022 eindigde met een vijfde opeenvolgende maandelijkse stijging van de inschrijvingen van nieuwe personenwagens.

In december werden 25.584 nieuwe personenwagens geregistreerd, goed voor een stijging van 20,65 procent ten opzichte van december 2021.

Toch konden de voorbije vijf maanden de verliezen van de voorgaande zeven maanden ten gevolge van productietekorten niet wegwerken

