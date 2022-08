Ook de voedingssector verduurzaamt, al lijkt de Belgische diepvriessector letterlijk en figuurlijk bevroren. Met hun vegan pastamerk Davai Dumplings, brengen Ruslan Podgaetskiy en Maybritt Devriese daar verandering in. Na een eerdere samenwerking met Colruyt Group, haalt de Gentse start-up nu Ter Beke aan boord als partner.

De ene mijlpaal na de andere haalden de twintigers Ruslan Podgaetskiy en Maybritt Devriese de jongste maanden. Na succesvolle samenwerkingen met onder andere Foodbag, Gorillas en Bioplanet, werden hun plantaardige, gevulde pasta's in april gelanceerd in 180 winkels van de Belgische supermarktketen Colruyt Group. Als kers op de taart sloot Davai Dumplings deze zomer ook een strategisch partnerschap met Ter Beke. De Europese voedingsgroep met hoofdkantoor in België investeerde deze zomer ongeveer een half miljoen euro in de Gentse start-up, als onderdeel van zijn toekomststrategie.

De complementaire persoonlijkheden van Podgaetskiy en Devriese zijn ongetwijfeld belangrijke ingrediënten in hun succesverhaal. Terwijl hij energie haalt uit evangeliewerk, netwerken en tegen schenen schoppen, zorgt zij ervoor dat de machine ook achter de schermen geolied blijft lopen. Toch verliep het parcours van de twee foodtechondernemers de jongste jaren niet altijd over rozen. Met amper 20.000 euro private investeringen en onder druk van een wereldwijde pandemie was het knokken om Davai Dumplings onder de aandacht van de voedingsindustrie te brengen. "Enkele maanden geleden moesten we nog vechten om te overleven."

Diepvriesvak

Davai Dumplings ontstond toen Maybritt Devriese en Ruslan Podgaetskiy nog op de schoolbanken zaten. Als onervaren studenten zonder netwerk een vegan dumplingmerk in de markt zetten, was een gewaagde maar bewuste keuze. "Plantaardige voeding draait nog vooral om vleesvervangers. De voornaamste innovatie is tegenwoordig een kruidenmix veranderen", vertelt Podgaetskiy. "Wij willen de mensen beter laten eten voor de planeet, door hun iets aan te bieden dat leuk, lekker, makkelijk te bereiden en toevallig ook plantaardig is."

De gevulde pasta's van Davai Dumplings zijn gebaseerd op het Russische gerecht pelmeni. Samen met de merknaam is dat een knipoog naar Ruslan Podgaetskiy's Wit-Russische roots. Met uitzondering van ravioli, zijn gevulde pastavarianten voor de gemiddelde Belgische consument minder bekend. Om mensen kennis te laten maken met hun product, zette Davai initieel dan ook vooral in op catering en food service. Op evenementen als het Vegan Summer Fest, Gent Smaakt en de Gentse Feesten prikkelden hun dumplings en kleurrijke toppings al menigmaal de Vlaamse smaakpapillen.

Toch betekende het einde van hun studententijd voor Devriese en Podgaetskiy ook een verschuiving van hun focus. "We beseften dat we geen cateraars of chef-koks wilden zijn, maar dat we vooral de markt in beweging wilden zetten." Een eerste samenwerking met Bioplanet, een onderdeel van Colruyt Group, betekende voor de twee jonge ondernemers dan ook een omschakeling naar de retail. De ondernemers kozen ervoor hun dumplings als diepvriesproduct in de markt te zetten. Davai, wat in het Russisch zoveel betekent als 'kom op', staat symbool voor de rebelse attitude waarmee het ondernemende duo het diepvriesvak en bij uitbreiding de voedselindustrie dooreen wil schudden.

Transparantie

Na een intensieve productontwikkeling op de maat van de Vlaamse consument, wilden de ondernemers hun receptuur niet hypothekeren door bewaarmiddelen of stabilisatoren toe te voegen. "Retail vraagt een minimumhoudbaarheid van 21 dagen, maar weinig producten zijn zo lang houdbaar", leggen Devriese en Podgaetskiy uit. "Olie, droge ingrediënten, stabilisatoren en bewaarmiddelen kunnen de microbiologische veranderingen in een product over de tijd remmen, maar halen smaak, geur en kwaliteit weg. Ons product kan dertig dagen mee, maar dan haalt de smaak nog maar een zeven op tien, vergeleken met een dumpling die uit de diepvries komt."

Om ervoor te zorgen dat consumenten het meeste smaak halen uit hun dumplings, zetten Devriese en Podgaetskiy sterk in op communicatie. "Onlangs zijn we overgestapt op een nieuwe verpakking, die niet gewoon de dumplings toont, maar vooral welke gerechten mensen ermee kunnen maken en hoe ze dat moeten doen."

In de toekomst willen de ondernemers ook nog meer inzetten op transparantie, door meer te vertellen wat in hun voeding zit. "Veel bestaande producten zijn rare frankensteins van wat ze zeggen te zijn. De hoofdingrediënten van een aubergine-ricotta-ravioli zijn niet aubergine of ricotta, maar water, olie, paneermeel en extracten. Wij willen met onze dumplings aantonen dat plantaardige voeding niet alleen lekker en houdbaar, maar ook puur en goed kan zijn."

Met dat streven naar radicale transparantie beantwoordt Davai Dumplings aan de hernieuwde populariteit van zogenoemde clean-labelproducten. Volgens het recentste trendrapport van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) dragen pure producten, die zo weinig mogelijk bewerkt zijn en zo weinig mogelijk toevoegingen bevatten, de voorkeur van 42 procent van de Vlamingen weg, een stijging met 6 procentpunt ten opzichte van 2015. Ook in het plantaardige segment winnen clean-labelproducten de jongste jaren aan belang. Zo kwamen producenten van vleesvervangers, waaronder Beyond Meat, al meermaals in opspraak om de samenstelling van hun ingrediëntenlijsten.

Duurzaamheid

Naast transparanter wil de Gentse start-up de voedingssector ook duurzamer maken. Niet alleen zijn plantaardige vulling, maar ook de keuze voor het diepvriesvak speelt daarin een rol. "Vers wordt onbewust vaak gelinkt met duurzamer eten, maar er is niets duurzaams aan op elk moment, in elk seizoen alle soorten groenten en fruit beschikbaar te hebben in de supermarkt", zegt Ruslan Podgaetskiy. Als we dan toch op elk moment tomaten of frambozen willen kunnen eten, kunnen we die producten beter in het seizoen oogsten en invriezen voor later gebruik, stellen de jonge ondernemers. "Want het kost minder uitstoot om je diepvries te laten draaien, dan om verse producten uit alle uithoeken van de wereld te importeren."

Consumenten overtuigen van die duurzame meerwaarde, blijkt niet makkelijk. Als diepvriesproduct moet Davai Dumplings opboksen tegen een imagoprobleem. De consumenten brengt het diepvriesvak vaak in verband met fastfood en snacks, zoals pizza, loempia's of roomijs, en basisproducten, zoals frieten, kroketten en erwten. "Diepvries concurreert niet alleen met andere producten in de diepvries, maar met elk ander product dat op uw bord kan liggen. Als schap mogen we wel wat meer inzetten op coolere verpakkingen en meer gezonde variatie, om mensen te tonen dat we minstens even leuke en lekkere producten maken als de versafdeling."

Die strijdvaardige attitude is geen overbodige luxe, zelfs als het over bewuste consumenten gaat. Volgens experts kopen zij, ondanks hun overtuiging, veelal verse voeding on-the-go, waardoor ze meer verpakkingen weggooien en voedsel verspillen. Vooral op het gebied van voedselverspilling zou een evolutie richting diepvries een goede zaak zijn, al blijven de ondernemers tegelijk erg nuchter over de impact van hun product. "Wij maken bovenal gewoon goede, lekkere diepvriespasta die goed is om eens plantaardig te eten", zegt Podgaetskiy. "We claimen niet dat we er de wereld CO2-neutraal mee zullen maken."

Innovatie

Hoewel plantaardige dumplings op verschillende gebieden een welgekomen frisse wind zijn, was het voor de ondernemers knokken om hun plek te veroveren. "In de versafdeling moet je jezelf sneller bewijzen, terwijl de diepvriessector meer weg heeft van een boys club, waar je toegang voor moet krijgen", zegt Podgaetskiy. "Nu hebben we makkelijk praten, maar de afgelopen maanden dacht ik soms: 'Hadden we maar fucking granola gedaan'."

Zeker in België staan niet alleen nieuwkomers als Davai Dumplings, maar ook gevestigde waarden onder toenemende druk. Ondanks een explosieve verkoop van diepvriesproducten tijdens de coronacrisis, hebben heel wat supermarkten de beschikbare oppervlakte voor diepvriesproducten verkleind, om plaats te maken voor een ruimer aanbod unieke producten. "Innoveren in de voedselindustrie is als een marathon lopen", vertelt Podgaetskiy. "Om dat vol te houden, heb je samenwerkingen nodig die je ademruimte geven."

Het afgelopen jaar gingen Ruslan Podgaetskiy en Maybritt Devriese dan ook op zoek naar investeerders. Uiteindelijk kwamen ze terecht bij Ter Beke, dat investeert in de verdere uitbouw van het merk, de producten en de distributie. Ruslan Podgaetskiy: "Oorspronkelijk stonden we eerder argwanend tegenover een groot bedrijf, maar Ter Beke heeft ons zowel op zakelijk als op menselijk gebied aangenaam verrast."

"Samenwerken met een bedrijf dat fijne vleeswaren en bereide pastagerechten maakt, met groeiende interesse voor plantaardige variaties, betekent dat ook wij ons steentje bijdragen om de industrie en de markt te transformeren", gaat hij verder. "Dat de traditionele industrie meer in plantaardige voeding investeert, is toch de droom!"

Ook in het diepvriesvak is Ter Beke bovendien niet aan zijn proefstuk toe. In 2017 investeerde het bedrijf al in KK Fine Foods PLC, een Britse specialist in bereide diepvriesmaaltijden. De oprichters van Davai blijven evenwel realistisch over de toekomst: "Innovatie is een kwestie van diversificatie en killing your darlings", zegt Podgaetskiy. "Afhankelijk van het groeipotentieel, zullen we ons gamma uitbreiden."

Davai Dumplings breidt zich ook geografisch uit. Hun producten zijn al verkrijgbaar in Nederland, en het Verenigd Koninkrijk en Duitsland volgen nog. "Het VK heeft een duidelijke diepvriesmarkt, is mee met vegan, en kent het woord dumplings", legt Podgaetskiy uit. "Die factoren vind je niet in België. Als het ons hier lukt, moet het daar dus ook lukken."

Rebellen van Belgische bodem De Belgische voedselindustrie bruist van jonge merken die de sector in beweging willen brengen. Volgens de oprichters van Davai Dumplings, zijn dit de start-ups om in het oog te houden. Tiptoh: een plantaardig alternatief voor melk van in Europa gekweekte spliterwten, verkrijgbaar bij Delhaize. "Tiptoh is Davai Dumplings in brik: een onbekend product, met evenveel passie en nuchterheid in de markt gezet. In hun eerste jaar stond het al meteen in de rekken van Delhaize. Chapeau!" SWET: natuurlijke hot sauces in gelimiteerde oplagen, gemaakt van seizoensfruit en rode pepers. "De producten van SWET zijn perfect uitgewerkt, van recepturen met Brusselse ingrediënten tot funky verpakkingen. Creatieve hoogstand in combinatie met een anti-establishmentfeel. Het is bijna kunst." Nomet: handgemaakte, plantaardige kroketten met duurzaam zeewier. "Nomet brengt innovatie in een product dat iedereen kent, maar waar weinig nieuws in gebeurt. Het verhaal is mooi en zeewier is een topingrediënt. Volgens ons een van de start-ups met het meest potentieel.

