Het Belgisch ondernemersvertrouwen is in maart verder gedaald. De huidige context lijkt niet al te zwaar te wegen, zegt de Nationale Bank, die elke maand een rondvraag doet bij ondernemers uit verschillende sectoren in ons land. De barometer daalt al sinds december vorig jaar, maar aan een matig tempo, klinkt het.

De daling in maart is het grootst in de handel. In februari steeg het vertrouwen van de ondernemers er nog, maar nu is dat herstel weer tenietgedaan. Handelaars zijn vooral somber over de vraagvooruitzichten, aldus de Nationale Bank. Dat is het meest uitgesproken in de meubelsector en voor de handel in elektronische apparaten.

Beperkt vertrouwensverlies bij de ondernemers. De huidige context lijkt niet al te zwaar te wegen op het #ondernemersvertrouwen. Lees hier meer: https://t.co/tguccUG5Km pic.twitter.com/5mrkNfvROp — Nationale Bank (@NBB_BNB_NL) March 25, 2022

Ook in de industrie zakte het ondernemersvertrouwen verder weg, tot het laagste peil in bijna een jaar. De orderpositie verbeterde, maar de vraagvooruitzichten verslechterden. Vooral in de chemie is men pessimistisch. In de bouw was er slechts een minieme daling, terwijl de dienstverlening aan bedrijven zelfs een opwaartse trend vertoonde. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft neerwaarts gericht.

Het Belgisch consumentenvertrouwen kreeg eerder deze maand nog zware klappen door de oorlog in Oekraïne.

