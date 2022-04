Het is perfect mogelijk in België onbezorgd met een elektrische auto te rijden. Het aantal oplaadstations neemt toe, met een redelijke mate van betrouwbaarheid.

Het idee leeft nog altijd dat elektrisch rijden in België niet kan zonder de constante angst met een lege batterij langs de weg te staan. Dat klopt almaar minder. We hebben nog niet zoveel laadpalen als Nederland, maar ons land is wel al goed uitgerust met snellaadstations. We hebben meer dan honderd van zulke stations gevonden langs of vlak bij de snelwegen. Van Brussel naar de kust en terug, of van Antwerpen naar Kortrijk rijden: opladen is geen probleem meer. Maar u moet wel weten waar ze te vinden. Wie met een recent elektrisch voertuig rijdt, zal die infrastructuur zelden nodig hebben. Tegenwoordig bedraagt de actieradius van nieuwe modellen 350 tot 400 kilometer. Behalve in de winter, want dan is het bereik minder. En soms is de batterij niet helemaal opgeladen als u aan een reis begint. U moet uw wagen dan onderweg snel kunnen opladen. In een snellaadstation kunt u in 30 minuten ten minste 100 kilometer autonomie winnen. Zo'n station maakt gebruik van gelijkstroom, terwijl elders meestal wisselstroom wordt gebruikt, waardoor het opladen langzamer gaat. Afhankelijk van het stroomniveau biedt een typisch oplaadpunt in een straat 35 tot 70 kilometer autonomie per uur. Dat is 7,4 tot 11 kilowatt vermogen, vergeleken met 50 kilowatt en meer voor snellaadstations. Waar vindt u die stations? Op de kaart hieronder is een goede verdeling over de hoofdwegen te zien. Voor de exacte adressen raden we aan de toepassingen Chargemap of Google Maps te gebruiken (zoek op 'ev station'). Maar het grootste probleem is hun juiste plaats te vinden: de paaltjes zijn soms niet erg zichtbaar, ze staan zelden naast de benzinepompen. Weliswaar is de provincie Luxemburg minder goed voorzien, maar de huidige snellaadzones zijn voldoende om van Brussel naar Aarlen of het Groothertogdom te rijden. Temeer daar het netwerk steeds dichter wordt: spelers als Ionity, Fastned en TotalEnergies breiden het aantal stations en stekkers stelselmatig uit. TotalEnergies zal bijvoorbeeld binnenkort nieuwe stations openen langs de E411 in Bierges en langs de E40 in Waremme. Sinds juni 2021 hebben we 20 procent van de laadpalen op onze kaart uitgeprobeerd, over het algemeen met succes. Slechts twee keer was er een probleem. In het eerste geval was de automaat buiten werking, zodat de noodoplossing was naar het zusterstation aan de andere kant van de snelweg te gaan. In het andere geval was het ene stopcontact bezet, waardoor we ofwel verder moesten rijden, ofwel ongeveer 15 minuten moesten wachten.