De zeven grootste shoppingcentra in België blikken terug op een goede zomer,. Dat stelt vastgoedbedriijf Ceusters. "We noteren in de grootste winkelcentra van het land ruim 17 procent meer bezoekers dan vorig jaar."

De Belgische shoppingcentra hebben de moeilijke maanden achter zich gelaten. Dat zegt vastgoedbedrijf Ceusters, dat Wijnegem, Waasland Shoppingcentrum, K in Kortrijk en nog vier andere grote shoppingcentra in beheer heeft. "Nu we weer onbelemmerd naar de winkel kunnen, rinkelen de kassa's van de Belgische shoppingcenters als vanouds. We noteren een stijging van 17 procent meer bezoekers en een vijfde meer omzet dan vorig jaar", klinkt het.

"Tegen november zitten we hopelijk opnieuw op het niveau van voor corona."

Het vastgoedbedrijf baseert zich hiervoor op de slimme camera's in de shoppingcentra die de bezoekersaantallen registreren. "Het shoppen op afspraak, de sluiting van de horeca en de harde lockdowns bezorgden retailers en winkeleigenaars in 2020 moeilijke maanden, maar nu gaat het opnieuw de goede kant op. Want online aankopen kunnen de beleving van écht shoppen niet evenaren."

