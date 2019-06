Belgen innoveren en recycleren op Techtextil

Op de internationale vakbeurs Techtextil in Frankfurt was het druk op de Belgische standen. In een moeilijke markt trekken onze producenten de aandacht met innovaties, maatwerk en recyclageprojecten. Technisch textiel is de jongste jaren uitgegroeid tot de belangrijkste groeipool van de Belgische textielindustrie.