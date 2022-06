De Belgische ondernemer Victor Dewulf is een van de winnaars van de eerste editie van de 'Young Inventors Prize' van het Europees Octrooibureau (EOB), een prijs voor uitvinders die jonger zijn dan 30 jaar.

De 25-jarige Dewulf werd samen met zijn partner, de Brit Peter Hendley (27), bekroond voor hun optisch systeem voor afvalherkenning op basis van artificiële intelligentie en een robotarm die het afval op basis daarvan automatisch juist sorteert. Dankzij hun uitvinding kan het percentage gesorteerd afval in containerparken verhoogd worden, waardoor recycleren financieel rendabel wordt.

Vanuit hun onderzoeksproject is het bedrijf Recycleye ontstaan, waarmee ze hun uitvinding op de markt gebracht hebben. De twee ontwikkelden hun systeem in de garage van Hedley's ouders, met een camera, een loopband en een berg afval uit afvalcontainers. Het duo deelt de eerste plaats met Erin Smith, een Amerikaanse die een toepassing heeft ontworpen voor de vroege opsporing van onder andere de ziekte van Parkinson op basis van de herkenning van gezichtsuitdrukkingen. Beide partijen ontvangen 20.000 euro.

