Om te weten hoe gezond je bent, is een klassieke weegschaal hopeloos inefficiënt. Alexandre Wayenberg, een Belg in Silicon Valley, ontwikkelde een beter alternatief. Zijn toestel scant uw hele lichaam, en merkt de kleinste veranderingen op. "Dit kan een gigantische impact hebben in de preventieve gezondheidszorg."

Alexandre Wayenberg heeft een prototype van zijn digitale bodyscanner en weegschaal meegebracht uit China naar het Brusselse kantoor van Trends. De zwarte weegschaal met roterende scanner lijkt wel een robotje uit een Star Wars-film. "Een minuut lang niet bewegen, anders werkt het niet", luidt de richtlijn van de naar Silicon Valley uitgeweken Franstalige Belg. "Spreid je benen, bal je handen in een vuist, kijk recht voor je en probeer je ogen niet bewegen." Een roterende arm met een sensor beweegt zich rond ons lichaam en maakt van kop tot teen cirkels. Het hele lichaam wordt gescand. Door je regelmatig te laten scannen kun je de evolutie van je lichaam of je gezondheid monitoren.

Iemand die bezig is met een trainingsprogramma maar toch een paar kilo bijkomt, ziet bijvoorbeeld dat hij spiermassa krijgt op de juiste plaats en vet verliest op andere plaatsen' Alexandre Wayenberg

Nadat de data zijn verzameld, worden ze opgeladen naar het internet en onder meer vertaald in een avatar die je op de bijbehorende app op je telefoon te zien krijgt. "Die eerste scan geeft je een idee van waar je staat, in vergelijking met de rest van de bevolking", zegt Wayenberg. "Je kan dan zelf beslissen waaraan je wilt werken. "ShapeScale meet in één minuut 80 miljoen 3D-datapunten op je lichaam en genereert beelden van ongeveer één megapixel die naar de cloud worden gestuurd. Het resultaat is een fotorealistisch lichaamsmodel, een digitale kopie van je lichaam."

"Met die data kunnen we tonen hoe je lichaam verandert in de tijd. Iemand die bezig is met een trainingsprogramma maar toch een paar kilo bijkomt, ziet bijvoorbeeld dat hij spiermassa krijgt op de juiste plaats en vet verliest op andere plaatsen. Op termijn willen we aanbevelingen kunnen doen over waar je het beste eerst aan werkt. We bieden wel al inzicht in waar je taille is, hoe je bovenlichaam eruitziet, hoe soepel en evenwichtig je lichaam is. Een onevenwicht kan leiden tot blessures, zoals een rugprobleem of een heupoperatie later in je leven."

Godsgeschenk

Het ontwikkelen van de intelligentie weegschaal en bodyscanner heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Zo is het moeilijk personeel te vinden in San Francisco en halen Amerikaanse investeerders hun neus op voor hardwareproducten die nog niet op de markt zijn. Tijdens de pandemie kwam er nog een tegenslag bij. Door de lockdowns kon Wayenberg niet naar de partner in China die de toestellen zou produceren, waardoor die samenwerking in het water viel. Hij moest halsoverkop op zoek naar een nieuwe partner en vond die in Taiwan. Toch zal de productiehal in het Chinese Sjanghai staan.

Voor 1.799 dollar kan je nu een toestel bestellen. Er hoort ook een maandabonnement bij van 10 dollar. Volgens Wayenberg zijn er meer dan 4.500 bestellingen en staan 5.000 fitnesscentra op de wachtlijst. De eerste exemplaren worden begin volgend jaar geleverd. "We hopen in het eerste jaar 15.000 tot 20.000 toestellen te produceren. Al houden we er ook rekening mee dat er problemen met de bevoorrading kunnen zijn", zegt Alexandre Wayenberg. In eerste instantie mikt ShapeScale vooral op de Californische markt.

De voorlopig anonieme Taiwanese productiepartner was een godsgeschenk voor ShapeScale. Het bedrijf brengt niet alleen de productie in orde, maar zette tientallen ingenieurs aan het werk om Shape te ondersteunen. Bovendien investeerden de Taiwanezen ook in Shape. Eerder haalde Shape al investeringen op bij onder meer de Amerikaanse fondsen Alsop Louie Partners en Rebel Fund, het durfkapitaalfonds van een aantal Y Combinator-alumni. Y Combinator is een iconische Amerikaanse accelerator, waar Wayenberg tot werd toegelaten bij de oprichting van het bedrijf in 2015. "De jongste financieringsronde in de herfst van 2022 was goed voor bijna 2 miljoen dollar, wat het totaal op 10 miljoen brengt", zegt de globetrotter, die behalve in België en de VS ook een tijd in Zwitserland, in Hongkong en elders in China heeft gewoond.

Kleren passen

Zoals het een ondernemer van Silicon Valley betaamt, droomt Alexandre Wayenberg groot met Shape. Hij streeft niet naar een snelle verkoop aan een groot bedrijf, maar hoopt dat Shape kan uitgroeien tot een bedrijf dat meer dan 100 miljard dollar waard is en een referentie wordt in zijn sector. Hij wil ook goedkopere versies van een paar honderd dollar op de markt brengen. "Stel je voor dat iedereen zo'n scanner heeft. Dat kan een gigantische impact hebben in de preventieve gezondheidszorg. Uiteraard is er een grens aan wat je kan doen met geautomatiseerde diagnostische programma's, maar het algoritme zou bijvoorbeeld kunnen aangeven dat het een anomalie heeft gespot, en je doorverwijzen naar een arts. Dit bedrijf moet het leven van miljoenen mensen kunnen veranderen. In mijn familie zijn heel wat mensen gestorven aan kanker, zoals mijn broer. Wat als we er vroeger bij waren geweest?"

Wayenberg verwacht veel van het medisch nut van de innovatie. "Voor mij ligt de toekomst van gezondheidszorg voor een groot stuk thuis. Het draait ook steeds meer om data. Iedereen stapt op de klassieke weegschaal om een indicatie te krijgen van zijn gezondheid, maar wij kunnen met de ShapeScale veel meer parameters monitoren. Voorlopig mikken we op consumenten en niet zozeer op medische professionals. Mensen begrijpen dat een nieuwe manier ontstaat om om te gaan met hun gezondheid. In plaats van naar de dokter te gaan als ze zich ziek voelen, kunnen ze nu preventief hun lijf monitoren."

Wayenberg ziet ook potentieel buiten de wereld van fitnesscentra en naast medisch gebruik. "Onze technologie zou ook kunnen dienen om kleren te passen met je avatar", zegt hij. "Mijn vader was lang de kleermaker van de koninklijke familie, dus zou ik zo'n toepassing wel logisch vinden. Er zijn al toepassingen die kleren passen in augmented reality (met je smartphone digitale info toevoegen aan wat je ziet, nvdr) mogelijk maken, maar een fotorealistische 3D-versie van jezelf zien met de kleren die je wilt kopen, is toch nog een stap verder."

Alexandre Wayenberg heeft een prototype van zijn digitale bodyscanner en weegschaal meegebracht uit China naar het Brusselse kantoor van Trends. De zwarte weegschaal met roterende scanner lijkt wel een robotje uit een Star Wars-film. "Een minuut lang niet bewegen, anders werkt het niet", luidt de richtlijn van de naar Silicon Valley uitgeweken Franstalige Belg. "Spreid je benen, bal je handen in een vuist, kijk recht voor je en probeer je ogen niet bewegen." Een roterende arm met een sensor beweegt zich rond ons lichaam en maakt van kop tot teen cirkels. Het hele lichaam wordt gescand. Door je regelmatig te laten scannen kun je de evolutie van je lichaam of je gezondheid monitoren. Nadat de data zijn verzameld, worden ze opgeladen naar het internet en onder meer vertaald in een avatar die je op de bijbehorende app op je telefoon te zien krijgt. "Die eerste scan geeft je een idee van waar je staat, in vergelijking met de rest van de bevolking", zegt Wayenberg. "Je kan dan zelf beslissen waaraan je wilt werken. "ShapeScale meet in één minuut 80 miljoen 3D-datapunten op je lichaam en genereert beelden van ongeveer één megapixel die naar de cloud worden gestuurd. Het resultaat is een fotorealistisch lichaamsmodel, een digitale kopie van je lichaam." "Met die data kunnen we tonen hoe je lichaam verandert in de tijd. Iemand die bezig is met een trainingsprogramma maar toch een paar kilo bijkomt, ziet bijvoorbeeld dat hij spiermassa krijgt op de juiste plaats en vet verliest op andere plaatsen. Op termijn willen we aanbevelingen kunnen doen over waar je het beste eerst aan werkt. We bieden wel al inzicht in waar je taille is, hoe je bovenlichaam eruitziet, hoe soepel en evenwichtig je lichaam is. Een onevenwicht kan leiden tot blessures, zoals een rugprobleem of een heupoperatie later in je leven." Het ontwikkelen van de intelligentie weegschaal en bodyscanner heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Zo is het moeilijk personeel te vinden in San Francisco en halen Amerikaanse investeerders hun neus op voor hardwareproducten die nog niet op de markt zijn. Tijdens de pandemie kwam er nog een tegenslag bij. Door de lockdowns kon Wayenberg niet naar de partner in China die de toestellen zou produceren, waardoor die samenwerking in het water viel. Hij moest halsoverkop op zoek naar een nieuwe partner en vond die in Taiwan. Toch zal de productiehal in het Chinese Sjanghai staan. Voor 1.799 dollar kan je nu een toestel bestellen. Er hoort ook een maandabonnement bij van 10 dollar. Volgens Wayenberg zijn er meer dan 4.500 bestellingen en staan 5.000 fitnesscentra op de wachtlijst. De eerste exemplaren worden begin volgend jaar geleverd. "We hopen in het eerste jaar 15.000 tot 20.000 toestellen te produceren. Al houden we er ook rekening mee dat er problemen met de bevoorrading kunnen zijn", zegt Alexandre Wayenberg. In eerste instantie mikt ShapeScale vooral op de Californische markt. De voorlopig anonieme Taiwanese productiepartner was een godsgeschenk voor ShapeScale. Het bedrijf brengt niet alleen de productie in orde, maar zette tientallen ingenieurs aan het werk om Shape te ondersteunen. Bovendien investeerden de Taiwanezen ook in Shape. Eerder haalde Shape al investeringen op bij onder meer de Amerikaanse fondsen Alsop Louie Partners en Rebel Fund, het durfkapitaalfonds van een aantal Y Combinator-alumni. Y Combinator is een iconische Amerikaanse accelerator, waar Wayenberg tot werd toegelaten bij de oprichting van het bedrijf in 2015. "De jongste financieringsronde in de herfst van 2022 was goed voor bijna 2 miljoen dollar, wat het totaal op 10 miljoen brengt", zegt de globetrotter, die behalve in België en de VS ook een tijd in Zwitserland, in Hongkong en elders in China heeft gewoond. Zoals het een ondernemer van Silicon Valley betaamt, droomt Alexandre Wayenberg groot met Shape. Hij streeft niet naar een snelle verkoop aan een groot bedrijf, maar hoopt dat Shape kan uitgroeien tot een bedrijf dat meer dan 100 miljard dollar waard is en een referentie wordt in zijn sector. Hij wil ook goedkopere versies van een paar honderd dollar op de markt brengen. "Stel je voor dat iedereen zo'n scanner heeft. Dat kan een gigantische impact hebben in de preventieve gezondheidszorg. Uiteraard is er een grens aan wat je kan doen met geautomatiseerde diagnostische programma's, maar het algoritme zou bijvoorbeeld kunnen aangeven dat het een anomalie heeft gespot, en je doorverwijzen naar een arts. Dit bedrijf moet het leven van miljoenen mensen kunnen veranderen. In mijn familie zijn heel wat mensen gestorven aan kanker, zoals mijn broer. Wat als we er vroeger bij waren geweest?" Wayenberg verwacht veel van het medisch nut van de innovatie. "Voor mij ligt de toekomst van gezondheidszorg voor een groot stuk thuis. Het draait ook steeds meer om data. Iedereen stapt op de klassieke weegschaal om een indicatie te krijgen van zijn gezondheid, maar wij kunnen met de ShapeScale veel meer parameters monitoren. Voorlopig mikken we op consumenten en niet zozeer op medische professionals. Mensen begrijpen dat een nieuwe manier ontstaat om om te gaan met hun gezondheid. In plaats van naar de dokter te gaan als ze zich ziek voelen, kunnen ze nu preventief hun lijf monitoren." Wayenberg ziet ook potentieel buiten de wereld van fitnesscentra en naast medisch gebruik. "Onze technologie zou ook kunnen dienen om kleren te passen met je avatar", zegt hij. "Mijn vader was lang de kleermaker van de koninklijke familie, dus zou ik zo'n toepassing wel logisch vinden. Er zijn al toepassingen die kleren passen in augmented reality (met je smartphone digitale info toevoegen aan wat je ziet, nvdr) mogelijk maken, maar een fotorealistische 3D-versie van jezelf zien met de kleren die je wilt kopen, is toch nog een stap verder."