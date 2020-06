Belfius en Proximus ondertekenen een strategisch partnerschap. Ze willen vanaf volgend jaar een 'exclusief en digitaal geïntegreerd aanbod' voor elkaars klanten op de markt aanbieden, zo melden ze vrijdagochtend.

Proximus-klanten zullen toegang hebben tot een digitaal bankaanbod ontwikkeld door Belfius, via een speciaal digitaal platform. Dat aanbod is 100 procent digitaal en mobiel, klinkt het. Er is sprake van een basisaanbod dat volledig cashloos is.

Anderzijds zullen Belfius-klanten toegang hebben tot een specifiek aanbod waarop ze via de verschillende Belfius-verkoopskanalen zullen kunnen intekenen. Dat aanbod zal afgestemd zijn op het bankprofiel van de klant.

De staatsbank en de telecomoperator, waarvan de staat meerderheidsaandeelhouder is met 56 procent van de aandelen, spreken van een unieke samenwerking. 'Een samenwerking op gelijke voet tussen een bank en een telecomoperator is een wereldprimeur.' Ze spreken van een lokaal alternatief voor globale spelers die steeds meer telecom, media en 'finance' integreren, denk bijvoorbeeld aan Facebook of Apple.

De samenwerking moet nog groen licht krijgen van de betrokken instanties. Beide bedrijven lichten de 'commerciële samenwerking op lange termijn' vrijdag toe op een persconferentie.

