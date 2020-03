Bekaert lijkt voorlopig weinig last te hebben van het coronavirus. De Chinese fabrieken van de staaldraadfabrikant zijn op 10 februari heropgestart en momenteel zijn de activiteitsniveaus vrij normaal en loopt de toeleveringsketen tamelijk vlot, meldt het bedrijf in een persbericht over zijn jaarcijfers.

Bekaert draaide vorig jaar 4,3 miljard euro omzet, ongeveer stabiel tegenover 2018. De onderliggende ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) kwam 10 procent hoger uit op 468 miljoen euro. Het dividend blijft onveranderd op 70 eurocent per aandeel.

Vorig jaar nam Bekaert maatregelen en die beginnen de winstgevendheid te verbeteren, zegt het bedrijf. 'Dit maakt ons veerkrachtiger ten aanzien van kortetermijnonzekerheden en zal ons helpen verdere vooruitgang te boeken in het behalen van onze doelstelling van 7 procent onderliggende ebit-marge', luidt het. Vorig jaar bedroeg die ebit-marge (winst voor interesten en belastingen) op de omzet 5,6 procent.

Tot op vandaag blijft de impact van het coronavirus voor Bekaert beperkt. De fabrieken in China - waar het virus het eerst uitbrak - lagen zowat twee weken stil, maar zijn sinds 10 februari weer opgestart. Het orderboek in China - goed voor meer dan een kwart (27 procent) van de totale omzet van het staaldraadbedrijf - is volgens CEO Matthew Taylor oké. 'We opereren vrij normaal', aldus de topman.

Het West-Vlaamse bedrijf geeft wel toe dat de zichtbaarheid op de eventuele impact van het coronavirus in de komende maanden beperkt is. 'Het is vandaag moeilijk te zeggen wat de impact zal zijn', aldus Taylor. 'Er zal impact zijn, maar wat die zal zijn en hoe lang dat zal duren, is onduidelijk'. Een voordeel voor Bekaert is de wereldwijde aanwezigheid van het bedrijf. Problemen op een bepaalde locatie kunnen dan elders worden gecompenseerd.

