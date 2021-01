Het Gentse BeerSelect heeft eind vorig jaar 6 miljoen euro opgehaald. Daarmee wil de start-up de capaciteit van zijn brouwerij verviervoudigen. "Het summum van onze investering is de bouw van een eigen laboratorium."

"We zijn Birdhouse in 2017 binnengekomen als het lelijke eendje, zegt Wout Meuleman, de CEO van BeerSelect, over de accelerator die start-ups begeleidt naar groei. "We studeerden nog en hadden geen flauw idee hadden van hoe een businessplan werkte. We hadden wel een over-mijn-lijkmentaliteit en passie. We werkten dag en nacht." BeerSelect is opgericht door Meuleman, Kasper Peeters en Miel Bonduelle.Vier jaar later is het lelijke eendje een veelbelovende zwaan geworden. Van de honderd geselecteerde start-ups bij Birdhouse, tekende BeerSelect voor de grootste kapitaalronde." Het Gentse bedrijf maakte deze week bekend dat het eind vorig jaar 6 miljoen euro heeft opgehaald, nadat het in 2018 al 900.000 euro zaaikapitaal had opgehaald. "Ik ben 25 jaar. Ik ben die investeerders enorm dankbaar", zegt Wout Meuleman, die op zijn zestiende al thuis bier brouwde en dat verkocht aan zijn leerkrachten.Het geld voor de serie A-ronde komt van het nieuwe fonds Harvest, van onder meer Tilleghem en Peter Van Praet, de oprichter van spaghettirestaurantketen Bavet. Tilleghem, het durfkapitaalfonds van Piet Van Waes, investeerde eerder in Bavet. In de investeringsmix zit ook een kredietverlening van Belfius Bank & Verzekeringen en een leasing van Belfius Lease. Belfius is sinds de oprichting van Birdhouse nauw betrokken bij de groeiverneller met vestigingen in Gent en Antwerpen. Ook de investeringsmaatschappij PMV stapte mee in de ronde via haar waarborgfonds Gigarant.Met het opgehaalde geld wil BeerSelect de capaciteit van zijn brouwerij in de Gentse deelgemeente Sint-Denijs-Westrem verviervoudigen van 800.000 liter per jaar tot 3 miljoen. De brouwerij - bij haar oprichting meteen de grootste van Gent - werd pas opgetrokken in 2019, maar is al te klein. Kasper Peeters runt de brouwerij operationeel en moet de uitbreiding in goede banen leiden. "De brouwzaal blijft, maar we investeren in tanks en een nieuwe afvullijn", zegt Meuleman. BeerSelect, dat vorig jaar 1,8 miljoen euro omzet haalde en tien mensen tewerkstelt, wil ongeveer tien nieuwe mensen in dienst nemen voor zijn groeischeut.De nieuwe afvullijn is cruciaal om in te spelen op nieuwe trends in de bierwereld, zoals bier op blik (zie kader 'België is geen gidsland meer'). "De vraag naar bier op blik uit landen als China en Rusland stijgt, omdat dat minder weegt. Je kan meer bier verschepen in een container", legt Meuleman uit. "Het summum van onze investering is de bouw van een eigen laboratorium, waar we microbiologische en fysicochemische analyses kunnen doen." In dat labo kan de scale-up volop experimenteren met smaken.De drie oprichters waren bij de oprichting helemaal niet van plan een brouwerij te zetten. Het businessidee bestond eruit kleine brouwers te ondersteunen met hun sales en marketing. Meuleman zag de rol van BeerSelect voor brouwers als een platenfirma in de muziekbusiness. "Een brouwer is als een rockband die in de garage fantastische nummers maakt. Van marketing en sales moeten die mensen zich niet te veel aantrekken. Zij moeten vooral nieuwe nummers maken. Een kuipje van 50 liter is voldoende om te experimenteren."Bierfirma's schakelen vervolgens contractbrouwijen in om hun bieren te produceren. BeerSelect wou de schakel tussen die twee zijn. De bierfirma ontwikkelde het bier, de contractbrouwerij produceerde het en BeerSelect zou de verkoop stimuleren. De jonge ondernemers - CEO Meuleman studeerde pas vorig jaar af als handelswetenschapper - zagen al snel dat hun plan niet werkte. "We trokken naar Sjanghai en Sint-Petersburg om daar enkele bieren op de kaart te zetten, maar dat bleek niet vanzelfsprekend als je niet over een eigen brouwerij beschikt. Bovendien verliep de communicatie met de contractbrouwerijen moeilijk", herinnert Wout Meuleman zich. "Ik zei toen: 'We zetten zelf een brouwerij, hoe moeilijk kan het zijn?' Het was iets pittiger dan verwacht. We hebben alles gegeven wat we in ons hadden. En nu is ze al te klein"Door de coronapandemie kreeg de horeca harde klappen. BeerSelect besliste ondanks die moeilijke marktomstandigheden toch te investeren in de uitbreiding. "Toen we de data bekeken en de markt een beetje probeerden aan te voelen, was direct duidelijk dat onze brouwerij snel te klein zou zijn. Ik denk altijd: de voetjes op de grond vandaag, maar niemand zal mij verbieden te dromen over morgen. Je mag ambitie tonen. Anders kun je beter iets anders doen."Een brouwerij gerund als een start-up, dat doet denken aan het Brussels Beer Project, dat de afgelopen jaren hoge ogen gooide met smaakinnovaties en kapitaal ophaalde om een brouwerij te bouwen. Is dat de grootste concurrent? "Brussels Beer Project is het succesproject van de Belgische biersector van de jongste zeven jaar", zegt Wout Meuleman. "Het heeft een fantastische community gecreëerd, heeft een heel innovatieve stijl en laat de klanten beslissen welke bieren goed zijn. Het is als het ware één bierfirma, dat nu een brouwerij bouwt. Wij vertrekken vanuit vele brouwers en bierfirma's. Je zou kunnen zeggen dat Brussels Beer Project in zijn team een Picasso heeft die fantastische dingen maakt, maar wij hebben Picasso, Monet, Manet, Rubens, Rembrandt, enzovoort. We zitten ook in andere segmenten. Wij verkopen niet direct aan de consument. De verkoop verloopt via het bierbedrijf. Wij blijven op de achtergrond. Zoals in een platenfirma werken we met een royaltymodel. We betalen de bierfirma's per verkochte liter bier."