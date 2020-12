Het online event- en netwerkplatform Conversation Starter zag zijn klantenbestand het laatste halfjaar snel aantikken en de omzet verviervoudigen. Ook na covid kan het concept blijven groeien. "Veel events zullen online blijven doorgaan, omdat het efficiënter is en kosten bespaart", zegt oprichter Rutger Bevers.

Van accountancybedrijven en banken tot universiteiten en non-profitorganisaties: wie online een conferentie wil opzetten, mensen wil rekruteren, partnerships wil aangaan of gewoon wil netwerken, kan een beroep doen op Conversation Starter. Voor oprichter Rutger Bevers begon het met een app. "Ik wist al op mijn zestiende dat ik een internetbedrijf wilde oprichten. Aan de universiteit van Hasselt organiseerde ik conferenties rond het TEDx-concept. Na mijn studies informatica koppelde ik beide domeinen, events en IT, aan elkaar. Zo kwam ik bij mijn app Conversation Starter uit."

De app werd een platform. Oorspronkelijk had Bevers een andere partner, die mee de structuur van de zaak heeft uitgetekend. COO Dries Hendrickx heeft diens taak overgenomen en is ondertussen een volwaardige vennoot. "Wie online een zakelijk event wil opzetten, kan bij ons terecht", legt Hendrickx uit. "Wij zorgen niet alleen voor het design - we geven de webpagina vorm in de huisstijl van de klant - maar we ondersteunen ook strategisch. Mensen schrijven zich in voor het netwerkevent, geven hun profiel door en vervolgens gaan wij op zoek naar raakvlakken met anderen. De deelnemers zien de voor hen relevante profielen meteen in volgorde, zodat ze makkelijk en snel de juiste connecties vinden. Via de 'want to meet'-knop geven ze aan of er een match is, waarna onze tool een online-afspraak voorstelt en de videocall plant. Je hoeft geen Zoom of Google Meet te gebruiken. Ons platform is heel gebruiksvriendelijk."

Mensen werkten graag met onze app, omdat die heel erg focust op de gebruiker" Rutger Bevers CEO Conversation Starter

Mensen verbinden

Het lijkt een soort Tinder voor de zakenwereld. "Onze missie was van bij het begin mensen te verbinden, niet zozeer organisaties meer geld te laten verdienen", zegt Rutger Bevers. "Daarmee maken we het verschil met andere online-eventplatformen, die vaak commerciëler zijn. Wij richten ons op elke organisatie die waarde creëert door mensen samen te brengen: jobbeurzen, zakelijke community's zoals Unizo en Voka, events met investeerders voor start-ups. Daarbij bieden we meer dan technische ondersteuning. We zorgen per klant voor oplossingen op maat. Mensen werkten graag met onze app, omdat die heel erg focust op de gebruiker. We konden zo rekenen op veel gratis marketing."

Bevers heeft zijn events-applicatie al tweemaal herschreven. "De onlineveiligheid van de klant wordt gegarandeerd omdat we werken met een peer-to-peervideoconnectie. Mensen kunnen elkaar via onze app de hand reiken, adressen uitwisselen, zonder dat Conversation Starter dat ziet. Dat is haalbaar, omdat we altijd met kleine meetings werken."

Mensen op die manier verbinden: het klinkt als een vorm van idealisme. "We hebben geluk dat we geld verdienen kunnen combineren met een positieve impact op de wereld", bevestigt Bevers. "Veel evenementen zijn voor de non-profitsector of voor pakweg wetenschappers. Ik geloof dat we de maatschappij structureel kunnen verbeteren. Als je honderd mensen uit Antwerpen verbindt met honderd mensen in New York, die op hun beurt weer hun netwerken hebben, dan groeit het exponentieel en zorg je ervoor dat iedereen meer en sneller matches heeft. De weefsels worden sterker en kwaliteitsvoller."

Gekke periode

Voor veel bedrijven heeft corona een rem op de planning gezet. Voor Conversation Starter was de pandemie net een meevaller. De omzet ging in sommige maanden maal vier. Het team werd verdubbeld, en op de site staan alweer twee vacatures.

"Aanvankelijk waren organisatoren afwachtend", aldus Bevers. "Toen we het netwerk Veerkracht hadden opgezet, begon de trein te lopen. In 2,5 uur registreerden we 2600 videocalls. Dat was gigantisch. Heel veel klanten konden toen zien hoe het werkte. Dries' smartphone ging in het rood." Hendrickx geeft toe dat het een gekke periode was. "Het was ook voor ons allemaal nieuw. Er kwamen zoveel klanten tegelijk binnen, elk met hun eigen vragen. We moesten alles zien te managen. Het was een moeilijke periode, maar ook dankbaar." Legendarisch en fantastisch, meent Bevers. "Na de eerste lockdown viel het niet stil. Organisaties dachten er in de weken van versoepeling nog niet meteen aan om weer live samen te komen."

Toch zal corona hopelijk ooit verleden tijd zijn. Hoe ziet de toekomst eruit voor Conversation Starter? "Op lange termijn zie ik eerst conferenties weer fysiek gaan. Het is aangenamer naar een spreker te luisteren in een zaal dan van achter je laptop", zegt Bevers. "Maar events zoals wij die organiseren, zullen online blijven. Mensen die een eind van elkaar wonen, brengen we snel met elkaar in contact. Je hoeft niet in de auto te stappen om een halfuur met twee potentieel interessante zakenpartners te praten. Dat levert tijdswinst op. En je moet geen zaal, catering of verplaatsing betalen."

Bevers ziet de activiteit van zijn bedrijf op termijn als complementair met fysieke ontmoetingen. "Wij geven online de aanzet tot interessante contacten, achteraf kunnen mensen elkaar live ontmoeten om bij te praten." Zelf hebben Bevers en Hendrickx minder tijd om samen te klinken. Ze werken beiden al snel zo'n 70 uur per week. "Ik werk zeven dagen per week aan de optimalisatie van het bedrijf", zegt Bevers. "Maar het is mijn speeltuin, dus met plezier."

Het bedrijf heeft internationale ambities. "Nu werken we vooral in België en de Verenigde Staten. Dat is organisch zo gegroeid", legt Bevers uit. "Met het nakende event Superchargr zullen we samenwerkingen met Nederland opzetten. Globaal streven we naar een naambekendheid à la Doodle. Zodat mensen die eender welk online-event willen opzetten, meteen aan ons denken: 'Ha, we bellen via Conversation Starter'."

Conversation Starter in cijfers • Opgericht in 2015 • Vier voltijdse werknemers • Kostprijs voor de klant: vanaf 750 euro, afhankelijk van het aantal deelnemers, gewenste features en de nodige support. Er zijn ook jaarcontracten met korting. • Genomineerd voor de Event Technology Award, in de categorie 'Switch van fysiek naar virtueel'

Van accountancybedrijven en banken tot universiteiten en non-profitorganisaties: wie online een conferentie wil opzetten, mensen wil rekruteren, partnerships wil aangaan of gewoon wil netwerken, kan een beroep doen op Conversation Starter. Voor oprichter Rutger Bevers begon het met een app. "Ik wist al op mijn zestiende dat ik een internetbedrijf wilde oprichten. Aan de universiteit van Hasselt organiseerde ik conferenties rond het TEDx-concept. Na mijn studies informatica koppelde ik beide domeinen, events en IT, aan elkaar. Zo kwam ik bij mijn app Conversation Starter uit." De app werd een platform. Oorspronkelijk had Bevers een andere partner, die mee de structuur van de zaak heeft uitgetekend. COO Dries Hendrickx heeft diens taak overgenomen en is ondertussen een volwaardige vennoot. "Wie online een zakelijk event wil opzetten, kan bij ons terecht", legt Hendrickx uit. "Wij zorgen niet alleen voor het design - we geven de webpagina vorm in de huisstijl van de klant - maar we ondersteunen ook strategisch. Mensen schrijven zich in voor het netwerkevent, geven hun profiel door en vervolgens gaan wij op zoek naar raakvlakken met anderen. De deelnemers zien de voor hen relevante profielen meteen in volgorde, zodat ze makkelijk en snel de juiste connecties vinden. Via de 'want to meet'-knop geven ze aan of er een match is, waarna onze tool een online-afspraak voorstelt en de videocall plant. Je hoeft geen Zoom of Google Meet te gebruiken. Ons platform is heel gebruiksvriendelijk." Het lijkt een soort Tinder voor de zakenwereld. "Onze missie was van bij het begin mensen te verbinden, niet zozeer organisaties meer geld te laten verdienen", zegt Rutger Bevers. "Daarmee maken we het verschil met andere online-eventplatformen, die vaak commerciëler zijn. Wij richten ons op elke organisatie die waarde creëert door mensen samen te brengen: jobbeurzen, zakelijke community's zoals Unizo en Voka, events met investeerders voor start-ups. Daarbij bieden we meer dan technische ondersteuning. We zorgen per klant voor oplossingen op maat. Mensen werkten graag met onze app, omdat die heel erg focust op de gebruiker. We konden zo rekenen op veel gratis marketing." Bevers heeft zijn events-applicatie al tweemaal herschreven. "De onlineveiligheid van de klant wordt gegarandeerd omdat we werken met een peer-to-peervideoconnectie. Mensen kunnen elkaar via onze app de hand reiken, adressen uitwisselen, zonder dat Conversation Starter dat ziet. Dat is haalbaar, omdat we altijd met kleine meetings werken." Mensen op die manier verbinden: het klinkt als een vorm van idealisme. "We hebben geluk dat we geld verdienen kunnen combineren met een positieve impact op de wereld", bevestigt Bevers. "Veel evenementen zijn voor de non-profitsector of voor pakweg wetenschappers. Ik geloof dat we de maatschappij structureel kunnen verbeteren. Als je honderd mensen uit Antwerpen verbindt met honderd mensen in New York, die op hun beurt weer hun netwerken hebben, dan groeit het exponentieel en zorg je ervoor dat iedereen meer en sneller matches heeft. De weefsels worden sterker en kwaliteitsvoller." Voor veel bedrijven heeft corona een rem op de planning gezet. Voor Conversation Starter was de pandemie net een meevaller. De omzet ging in sommige maanden maal vier. Het team werd verdubbeld, en op de site staan alweer twee vacatures. "Aanvankelijk waren organisatoren afwachtend", aldus Bevers. "Toen we het netwerk Veerkracht hadden opgezet, begon de trein te lopen. In 2,5 uur registreerden we 2600 videocalls. Dat was gigantisch. Heel veel klanten konden toen zien hoe het werkte. Dries' smartphone ging in het rood." Hendrickx geeft toe dat het een gekke periode was. "Het was ook voor ons allemaal nieuw. Er kwamen zoveel klanten tegelijk binnen, elk met hun eigen vragen. We moesten alles zien te managen. Het was een moeilijke periode, maar ook dankbaar." Legendarisch en fantastisch, meent Bevers. "Na de eerste lockdown viel het niet stil. Organisaties dachten er in de weken van versoepeling nog niet meteen aan om weer live samen te komen." Toch zal corona hopelijk ooit verleden tijd zijn. Hoe ziet de toekomst eruit voor Conversation Starter? "Op lange termijn zie ik eerst conferenties weer fysiek gaan. Het is aangenamer naar een spreker te luisteren in een zaal dan van achter je laptop", zegt Bevers. "Maar events zoals wij die organiseren, zullen online blijven. Mensen die een eind van elkaar wonen, brengen we snel met elkaar in contact. Je hoeft niet in de auto te stappen om een halfuur met twee potentieel interessante zakenpartners te praten. Dat levert tijdswinst op. En je moet geen zaal, catering of verplaatsing betalen." Bevers ziet de activiteit van zijn bedrijf op termijn als complementair met fysieke ontmoetingen. "Wij geven online de aanzet tot interessante contacten, achteraf kunnen mensen elkaar live ontmoeten om bij te praten." Zelf hebben Bevers en Hendrickx minder tijd om samen te klinken. Ze werken beiden al snel zo'n 70 uur per week. "Ik werk zeven dagen per week aan de optimalisatie van het bedrijf", zegt Bevers. "Maar het is mijn speeltuin, dus met plezier." Het bedrijf heeft internationale ambities. "Nu werken we vooral in België en de Verenigde Staten. Dat is organisch zo gegroeid", legt Bevers uit. "Met het nakende event Superchargr zullen we samenwerkingen met Nederland opzetten. Globaal streven we naar een naambekendheid à la Doodle. Zodat mensen die eender welk online-event willen opzetten, meteen aan ons denken: 'Ha, we bellen via Conversation Starter'."