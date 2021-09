Uit onderzoek van de rekruteringsspecialist Robert Half blijkt dat 61 procent van de Belgische leidinggevenden aangeeft dat een bedrijfswagen naast het salaris belangrijk is om nieuwe werknemers te vinden.

Nu er meer telewerk is, sturen de bedrijven hun wagenbeleid wel bij. 14 procent laat werknemers die minstens één dag per week naar kantoor komen, hun bedrijfswagen behouden, maar wie niet komt, moet deze inruilen voor meer loon of een mobiliteitsbudget.

Bedrijven werken ook vaak bewust aan een klimaatvriendelijker woon-werkverkeer. "Zo'n 7 procent van het wagenpark is elektrisch. Een paar jaar geleden was dat 5 procent. Er is dus een lichte stijging, en die zal dankzij de snelle ontwikkeling van elektrische wagens alleen maar sneller gaan", zegt Jeroen Diels, director bij Robert Half

Er is ook extra aandacht voor andere vervoersmogelijkheden. Het openbaar vervoer, fietsen en deelsteps maken ook deel uit van het aanbod waarin bedrijven voorzien. 37 procent van de managers werkt bijvoorbeeld aan een beterbudget voor de aankoop van een fiets.

