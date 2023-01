BE Group, een investeringsgroep geleid door voormalige investeringsbankiers, heeft een nieuwe poging gedaan om de Belgische verzekeraar Ageas over te nemen. Dat meldt het financiële persagentschap Bloomberg op basis van bronnen.

Het consortium zou volgens Bloomberg Ageas recentelijk benaderd hebben en zou proberen financiering rond te krijgen voor een mogelijke deal.

BE Group heeft al langer zijn pijlen op Ageas gericht. Een eerste overnamebod in de zomer van 2020 werd door Ageas afgewezen wegens 'onrealistisch'.

Een deal zou volgens Bloomberg leiden tot een van de grootste overnames in de Europese sector van financiële diensten. De weinig bekende BE Group zou het evenwel moeilijk kunnen krijgen om aandeelhouders over de streep te trekken in België.

De koers van het aandeel Ageas is dit jaar op de beurs van Brussel ongeveer 6 procent gestegen, goed voor een marktwaarde van zowat 8,3 miljard euro.

