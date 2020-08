Het Duitse chemiebedrijf Bayer heeft in het tweede kwartaal 9,5 miljard euro verlies geboekt. Aan de basis liggen de hoge kosten voor rechtszaken over onkruidverdelgers met glyfosaat.

Bayer schreef voor 12,5 miljard euro uitzonderlijke kosten in zijn boeken, voornamelijk schikkingen die het bedrijf in juni sloot rond de onkruidverdelger Roundup met glyfosaat, die volgens sommigen kankerverwekkend is. Vorig jaar maakte Bayer in het tweede kwartaal nog circa 400 miljoen euro winst.

De omzet bedroeg circa 10 miljard euro, 6,2 procent minder op jaarbasis. De landbouwtak verkocht goed, terwijl de coronapandemie woog op de farmaceutische afdeling. Veel niet-dringende medische ingrepen werden uitgesteld en patiënten bleven weg uit wachtkamers uit vrees voor een infectie. Ook zelfzorgproducten hadden een lagere omzet, maar die hadden het in het eerste kwartaal erg goed gedaan.

