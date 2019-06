Het juridische moeras waarin Bayer na de overname van Monsanto in de Verenigde Staten verzeild is geraakt, bewijst hoe sterk het Amerikaanse rechtssysteem verschilt van het onze. De Amerikaanse topadvocaat Mark Behrens geeft tekst en uitleg.

Bayer heeft met de overname van Monsanto zijn hoofd in een juridisch wespennest gestoken, en is in Californische rechtbanken al meermaals pijnlijk gestoken. Het Duitse concern is er drie keer op rij veroordeeld tot de betaling van hoge schadevergoedingen aan gebruikers van de beruchte onkruidverdelger Roundup, die door Monsanto werd ontwikkeld. Die zogenaamde mass tort-rechtzaken of massaschadeclaims waren gelanceerd door advocatenfirma's die stelden dat hun cliënten kanker hebben gekregen door de blootstelling aan glyfosaat, het hoofdbestanddeel van Roundup.

...