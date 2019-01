Battery Ventures wordt meerderheidsaandeelhouder bij Guardsquare: 'We wilden liever één sterke partner'

Guardsquare ontwikkelt software om mobiele apps beter te beveiligen. Het bedrijf is heel populair. Meer dan drie op de vier apps op het Android-besturingssysteem van Google gebruiken de software van Guardsquare. Deloitte riep het bedrijf vorig jaar uit tot de winnaar in de Belgische Fast50-ranking van snelgroeiende technologiebedrijven. Guardsquare zette in drie jaar tijd een omzetgroei van 4700 procent neer en haalde 2 miljoen euro winst uit een omzet van 6 miljoen euro. De meest jonge techbedrijven moeten snelle groei boven winst verkiezen.

