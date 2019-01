Heidi Rakels en Eric Lafortune (Guardsquare): 'Dit jaar moeten we minder winst maken'

Heidi Rakels en Eric Lafortune vinden niet dat ze geboren ondernemers zijn. Toch is hun softwarebedrijf Guardsquare het snelstgroeiende techbedrijf in België, met een omzetgroei van meer dan 4700 procent in drie jaar.