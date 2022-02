De Duitse chemiereus BASF heeft zijn prijzen het voorbije jaar met een kwart verhoogd, met name wegens de extra kosten die het bedrijf heeft door de toegenomen gasprijzen. De komende maanden volgen bovendien 'bijkomende aanzienlijke prijsstijgingen', zo kondigde CEO Martin Brudermüller vrijdag aan.

BASF werd in 2021, en dan vooral in het laatste kwartaal, geconfronteerd met duurdere grondstoffen, hogere logistieke kosten en stijgende energieprijzen. Op zijn Europese sites alleen al namen de kosten voor aardgas toe met 1,5 miljard euro, waarvan 800 miljoen in de laatste drie maanden van het jaar.

'We zullen verdere aanzienlijke prijsstijgingen doorvoeren in de komende maanden om de fors hogere kosten door te rekenen en onze marges te verbeteren', aldus Brudermüller. BASF zag zijn omzet vorig jaar fors toenemen, met 33 procent tot 78,6 miljard euro. Niet alleen rekende het chemieconcern hogere prijzen aan, het verkocht ook meer (+11 procent). Onder de streep bleef 5,52 miljard euro winst over, tegenover een verlies van ruim 1 miljard in crisisjaar 2020.

Vooral de bedrijfsonderdelen chemicaliën en materialen droegen bij aan de groei. De activiteiten in de autosector bleven verstoord door het aanhoudende, wereldwijde tekort aan computerchips.

In 2022 verwacht BASF iets minder omzet en winst te zullen maken dan in 2021. Het bedrijf houdt daarbij rekening met de meer gematigde algemene economische groei, de blijvende knelpunten in de toeleveringsketen, de coronapandemie en evolutie van de energieprijzen.

BASF werd in 2021, en dan vooral in het laatste kwartaal, geconfronteerd met duurdere grondstoffen, hogere logistieke kosten en stijgende energieprijzen. Op zijn Europese sites alleen al namen de kosten voor aardgas toe met 1,5 miljard euro, waarvan 800 miljoen in de laatste drie maanden van het jaar. 'We zullen verdere aanzienlijke prijsstijgingen doorvoeren in de komende maanden om de fors hogere kosten door te rekenen en onze marges te verbeteren', aldus Brudermüller. BASF zag zijn omzet vorig jaar fors toenemen, met 33 procent tot 78,6 miljard euro. Niet alleen rekende het chemieconcern hogere prijzen aan, het verkocht ook meer (+11 procent). Onder de streep bleef 5,52 miljard euro winst over, tegenover een verlies van ruim 1 miljard in crisisjaar 2020. Vooral de bedrijfsonderdelen chemicaliën en materialen droegen bij aan de groei. De activiteiten in de autosector bleven verstoord door het aanhoudende, wereldwijde tekort aan computerchips. In 2022 verwacht BASF iets minder omzet en winst te zullen maken dan in 2021. Het bedrijf houdt daarbij rekening met de meer gematigde algemene economische groei, de blijvende knelpunten in de toeleveringsketen, de coronapandemie en evolutie van de energieprijzen.