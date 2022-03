BASF bouwt in Antwerpen een nieuwe fabriek voor alkylethanolamines

Het chemieconcern BASF bouwt in Antwerpen een nieuwe fabriek voor alkylethanolamines. Daarmee zal de wereldwijde productiecapaciteit van het chemische tussenproduct met bijna 30 procent toenemen, tot meer dan 140.000 ton per jaar, zegt BASF dinsdag in een persbericht.